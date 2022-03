Il est « fondamental » d’établir des relations ‘’solides et stables avec un pays voisin et un partenaire stratégique comme le Maroc’’, en faveur de la ‘’stabilité, la sécurité et la prospérité des deux pays’’, fait observer le document.

‘’Nous avons des liens humains, historiques, géographiques et économiques forts avec le Maroc. Plus de 800.000 Marocains vivent en Espagne et plus de 17.000 entreprises espagnoles ont des relations commerciales avec le Maroc (700 y sont établies)’’, conclut le document.

Dans un message adressé au roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a souligné que « l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » au sujet du Sahara marocain.