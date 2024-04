Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé réfléchir à une éventuelle démission après l’ouverture d’une procédure contre son épouse, Begoña Gómez, pour trafic d’influence et corruption présumée dans le monde des affaires.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a rendu publique cet après-midi une lettre aux citoyens dans laquelle il annonce une réflexion jusqu’à lundi 29 prochain pour décider s’il continue à diriger l’Exécutif, après qu’un tribunal de Madrid a ouvert une procédure suite aux plaintes du Syndicat de fonctionnaires espagnols d’extrême droite Manos Limpias (« Mains propres » en espagnol) contre son épouse, Begoña Gómez, pour trafic d’influence et corruption présumée dans le monde des affaires, rapporte l’agence Europa Press.

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

« Je dois m’arrêter et réfléchir. Il me faut de toute urgence répondre à la question de savoir si cela en vaut la peine, malgré la boue dans laquelle la droite et l’extrême droite tentent de faire évoluer la politique. Si je dois continuer à la tête du gouvernement ou abandonner ce grand honneur », a-t-il écrit dans une lettre envoyée aux citoyens et publiée sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Sánchez a assuré dans la lettre que, « malgré la caricature que la droite politique et l’extrême droite » ont fait de lui, il n’a « jamais » été « attaché à ce poste ».

« Oui, je l’ai pour le devoir, l’engagement politique et le service public. Je ne passe pas par des postes, j’affirme la légitimité de ces hautes responsabilités pour transformer et faire avancer le pays que j’aime », a-t-il souligné.

Lire aussi: Espagne: l’épouse de Pedro Sánchez visée par une enquête pour corruption

« Tout cela m’amène à dire que je continuerai à travailler, mais que j’annulerai mon agenda public pendant quelques jours pour pouvoir réfléchir et décider quelle voie prendre. Lundi prochain, le 29 avril, je comparaîtrai devant les médias et annoncerai ma décision », a annoncé Sanchez qui a reçu un large soutien des membres de son parti le PSOE.