Avec le soutien affiché à la marocanité du Sahara, ‘’l’Espagne a fait une ouverture importante pour la résolution de ce problème territorial’’, a tweeté le député italien, Alessandro Pagano.

‘’Après cette initiative espagnole, tous les pays sont appelés à la suivre. Espérons que l’Italie le fera bientôt aussi !’’, a souligné l’homme politique, membre de la Lega.

L’eurodéputé italien Marco Zanni a salué la position espagnole, se disant ‘’heureux de savoir que l’Espagne considère l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc comme la base la plus réaliste et la plus crédible pour résoudre le différend du Sahara’’.

‘’La stabilité et le progrès dans la région devraient également être une priorité stratégique pour l’UE et l’Italie’’, a-t-il réagi dans un tweet.

Une position partagée par l’eurodéputé bulgare Asim Ademov, qui a félicité le gouvernement espagnol présidé par Pedro Sanchez, qui a reconnu le plan pour l’autonomie du Sahara marocain comme étant la solution la plus sérieuse et la plus crédible.

Pour Elena Valenciano, du Parti socialiste ouvrier espagnol, ‘’il ne fait aucun doute que la relation entre l’Espagne et le Maroc est stratégique et essentielle’’.

‘’Les arguments en faveur du changement de position du gouvernement (espagnol) sont nombreux’’, a-t-elle assuré.

Dans un message adressé au Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a souligné que « l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » au sujet du Sahara marocain.