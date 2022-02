Face au retard des pluies et à la détérioration de la situation dans le monde rural, le Parti authenticité et modernité (PAM) appelle à une réunion urgente de la majorité gouvernementale.

Sécheresse, cherté des prix des aliments de bétail et des carburants, baisse significative de ceux des fruits et des légumes…, autant d’aspects qui inquiètent ces derniers temps au Maroc.

Ces sujets ont été au centre d’une réunion du Bureau politique du PAM (Majorité), jeudi 10 février, sous la présidence de son secrétaire général Abdellatif Ouahbi.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de cette réunion, la direction du PAM a demandé une réunion urgente de la majorité (RNI, Istiqlal et PAM) pour examiner la situation générale impliquées par ces données et réfléchir, de manière collective, à des solutions pour atténuer la crise et notamment en milieu rural.

Lire aussi. Sécheresse: «Les Marocains devront se préparer à des coupures d’eau», selon le chercheur Fouad Amraoui

Ainsi, la direction du PAM avance déjà des pistes de travail qu’elle décline comme suit:

Des mesures urgentes et exceptionnelles pour soutenir les agriculteurs et les populations du monde rural pour ce qui est des besoins de base et des aliments pour bétail;

Des mesures administratives et financières pour atténuer les effets du renchérissement des produits énergétiques au niveau mondial;

Des actions urgentes pour garantir la stabilité des prix des aliments pour bétail et des produits agricoles ainsi que pour lutter contre toute forme de spéculation en ces temps de crise.