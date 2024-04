Au cours des dernières semaines, le Maroc a été confronté à une succession d’épisodes météorologiques: pluies, vagues de chaleur, rafales de vent, chasse-sables… De fortes averses parfois orageuses et de fortes rafales de vent sont d’ailleurs annoncées ce weekend. Comment expliquer ces caprices du temps? H24Info a interrogé des experts.

Selon Houcine Youabed, responsable communication de la Direction générale de la météorologie (DGM), la vague de chaleur qui a récemment sévi au Maroc s’explique par la présence d’un anticyclone au-dessus de la Méditerranée occidentale. «Cet anticyclone dirige les vents de l’est vers le sud et le centre du pays, ce qui entraîne l’arrivée de masses d’air chaud et sec en provenance du Grand Sahara vers ces régions», nous explique-t-il.

Selon l’expert, ce phénomène, connu sous le nom de «Chergui», «a également un impact sur le transport de poussière, provoquant des rafales de vent et des soulèvements de poussière dans les régions du Sud, du Sud-Est et du Sud de l’Oriental, ainsi que dans certaines régions du centre du pays».

Le Royaume a connu, au cours des dernières semaines, une période pluvieuse de plusieurs jours, suivie d’une vague de chaleur, avant un retour à la normale l’espace d’un weekend, puis une vague de chaleur avec rafales de vent qui s’est poursuivie jusqu’à récemment. Bien qu’étonnant, «ce n’est pas exceptionnel de connaître ce changement pendant cette période de transition entre l’hiver et l’automne», remarque Houcine Youabed.

En effet, détaille-t-il, «cette période de début de printemps est généralement caractérisée par des fluctuations météorologiques, parfois avec une baisse des températures et parfois un temps chaud. Cela est lié aux influences des centre d’actions et la distribution de la pression atmosphérique et aux effets des hautes et basses pressions atmosphériques.» C’est ce qui entraîne l’arrivée de masses d’air froide ou chaude contribuant à une baisse ou hausse des températures, comme cela a été le cas récemment.

L’action de l’homme

De son côté, le professeur Mohammed Saïd Karrouk, professeur de climatologie à l’Université Hassan II de Casablanca, ajoute que cette alternance de froid, de chaleur et d’humidité résulte de «l’augmentation de la température planétaire, laquelle est à son tour due à l’augmentation du bilan énergétique de la terre, notamment causée par l’action de l’homme». Et c’est ce bilan énergétique croissant qui fait augmenter la férocité des événements météorologiques.

Quid des fortes rafales de vent qui ont accompagné les vagues de chaleurs récentes? Mohammed Saïd Karrouk répond que «vu la situation de sécheresse que nous avons vécue ces dernières années, les sols dans plusieurs régions du Maroc, même après les récentes pluies, restent encore secs et donc poussiéreux. C’est pour cela qu’on assiste à ces rafales de vent avec de la poussière, voire du sable, qui, lui, vient du Sahara et monte jusqu’au nord du Maroc et parvient à l’Europe.» D’ailleurs, le service de surveillance de la qualité de l’air de Copernicus (CAMS) a récemment alerté sur une quantité «exceptionnelle» de poussières du Sahara qui remontait sur l’Europe de l’Ouest avec des conséquences nocives sur la qualité de l’air.

Retour à la normale

A quoi s’attendre désormais? La DGM avait fait état, dans un communiqué publié sur LinkedIn, d’«une tendance à la baisse des températures, (…) retrouvant ainsi leurs niveaux saisonniers» à partir de jeudi dernier. Puis, dans un bulletin d’alerte publié hier vendredi, elle a annoncé de fortes averses et de fortes rafales de vent avec chasses-poussières locales ce samedi dans plusieurs provinces du Royaume. Précisément, «les fortes averses parfois orageuses (25-40 mm) sont prévues, samedi de 00h à 15h, dans les provinces de Boulemane, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub, Guercif, Taounate, El Hajeb, Ifrane, Taza, Taourirt et Meknès», tandis que «de fortes rafales de vent (70/85 km/h) avec chasses-poussières locales sont (…) prévues, samedi de 10h à 23h, dans les provinces d’Errachidia, de Figuig et les reliefs relevant des provinces de Guelmim, Tata, Sidi Ifni et Tiznit».