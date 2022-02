La maire de Casablanca Nabila Rmili a donné ses instructions à Lydec, la société en charge de la gestion des regards de la ville, pour les contrôler et les recouvrir en urgence.

Pour éviter un drame similaire à celui du petit Rayan, décédé après être tombé accidentellement dans un puits où il est resté bloqué pendant cinq jours, la mairie de Casablanca tire à son tour la sonnette d’alarme. Nabila Rmili a, en effet, donné des directives à Lydec pour le contrôle et l’entretien des regards de la ville, dont plusieurs sont non couverts et représentent un risque pour les citoyens.

Les instructions de Nabila Rmili interviennent pour prévenir tout accident éventuel, mais aussi pour répondre aux plaintes récurrentes des Casablancais, explique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 17 février, citant des sources du conseil de la ville.

Les directives de la maire font suite également à des visites d’inspections sur le terrain du réseau d’assainissements. Certains canaux font l’objet d’une détérioration importante dans plusieurs quartiers de la ville, souligne la même source.

Le drame de l’enfant Rayan a poussé les autorités de la ville à se recentrer sur l’état du réseau d’assainissement de la capitale économique. En plus des égouts non couverts, les nombreux nids-de-poule et fossés potentiellement dangereux seront examinés par la Ville.

En octobre déjà, la maire de Casablanca avait tenu une réunion avec le directeur du Service permanent de contrôle (SPC) de la gestion confiée à Lydec pour anticiper la saison pluviale et s’assurer du lancement des opérations de curage préventif des réseaux d’assainissement. Le conseil communal avait alors appelé à l’élaboration d’un programme précis sur les mesures anticipatives à prendre.