Le Maroc fait partie du top 5 africain des pays comptant le plus de millionnaires en dollars, selon un rapport, qui classe également trois villes du Royaume parmi les dix plus chères du continent.

Le cabinet conseil international Henley & Partners vient de publier son rapport Africa Wealth Report (Rapport sur la richesse en Afrique) au titre de l’année 2024. On apprend dans cette 9e édition, réalisée en partenariat avec la société spécialisée dans l’information financière New World Wealth, que le continent compte, selon des données arrêtés à décembre 2023, 135.200 personnes à valeur nette élevée (high net-worth individuals-HNWI), soit ceux disposant d’une fortune d’au moins 1 million de dollars, 342 centi-millionnaires (au moins 100 millions de dollars) et 21 milliardaires.

Quelle place occupe le Maroc dans ce classement? Le Royaume fait partie du Big 5 des pays les plus riches d’Afrique, avec 6.800 millionnaires, 32 centi-millionnaires et 4 milliardaires, selon l’Africa Wealth Report 2024 (sans les préciser). Rappelons que le magazine Forbes fait état de deux milliardaires marocains actuellement, à savoir Aziz Akhannouch et Othman Benjelloun.

Lire aussi. Classement Forbes: ce que pèsent actuellement nos deux milliardaires marocains

La première place continentale revient à l’Afrique du Sud avec 37.400 millionnaires, suivie de l’Egypte (15.600), du Nigeria (8.200) et du Kenya (7.200). Logée à la 5e place, le Maroc devance Maurice (5.100 millionnaires), l’Algérie (2.800), l’Ethiopie (2.700), le Ghana (2700), tandis que la Namibie ferme le top 10 (2.300).

Selon le rapport, le Maroc fait également partie, aux côtés de pays comme Maurice, la Namibie, le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda, de ceux qui devraient connaître une croissance de plus de 80% de leur nombre de millionnaires d’ici 2033.

Par ailleurs, l’Africa Wealth Report 2024 classe Marrakech à la 5e place des villes africaines les plus chères avec le mètre carré estimé à 2.200 dollars, tandis que Tanger arrive en 8e position avec 1.600 dollars par mètre carré et Casablanca en 10e position avec 1.400 dollars par mètre carré.

Notons que ces chiffres concernent le prix moyen du mètre carré pour un appartement premium de 200 à 400 m2 dans les quartiers nantis dans chaque ville.