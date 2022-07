C’est une fête tant attendue par les Marocains. Aïd Al-Adha, ou la fête du sacrifice, offre en plus des valeurs religieuses et spirituelles d’offrande et de partage, une opportunité de savourer de délicieux plats traditionnels marocains.

Durant deux ou trois jours, parfois plus, l’estomac des Marocains est mis à rude épreuve. Entre les brochettes de foie, les grillades, les couscous, les plats et les tajines, la viande est cuisinée à toutes les sauces. Mais cette source de protéines et de fer est souvent pointée du doigt en raison des maladies qu’elle peut causer. Interrogé par H24Info, Nabil Layachi, diététicien et nutritionniste, nous donne plus d’informations sur le sujet.

H24Info : Doit-on suivre les conseils de nos ancêtres ou au contraire nous en débarrasser et adopter un nouveau mode de consommation des viandes lors de l’Aïd ?

Nabil Layachi : Nos ancêtres avaient raison sur plusieurs points, mais le contexte est différent aujourd’hui. Avant, nous bougions beaucoup mais nous ne consommions pas beaucoup de viande quotidiennement, contrairement à ces dernières années. Aïd Al-Adha était donc une occasion annuelle pour tout un chacun, de déguster de la viande rouge et d’en abuser un peu. Ce n’était pas méchant car au final même la qualité de cette dernière était bien meilleure.

Aujourd’hui, les habitudes ont changé. La consommation des viandes rouges a légèrement augmenté en dépit de l’activité physique. Nous consommons donc plus tout au long de l’année mais bougeons moins puisque nous n’avons plus assez de temps et disposons de moyens de transport pratiquement partout où nous allons.

Pire. La qualité de la viande s’est détériorée : les moutons d’élevage étant de plus en plus enfermés dans les étables pendant trois ou quatre mois avant l’arrivée de l’Aïd, prennent plus de poids et donc plus de graisse. C’est certes plus rentable pour les éleveurs mais moins bénéfique pour les consommateurs.

Est-ce dangereux ?

Bien sûr. La viande rouge est un aliment de grande valeur nutritionnelle par sa richesse en protéines. C’est une source de fer, de vitamine du groupe B et de lipides, mais a aussi une mauvaise réputation. Riche en acides gras saturés, elle peut favoriser les maladies cardio-vasculaires en augmentant les risques de plusieurs sortes de maladies.

Mais encore une fois, et contrairement à ce que croient nombre de gens, en consommer, même en étant diabétique, est possible. A condition de le faire convenablement. Les personnes atteintes de diabète doivent manger de la viande maigre : c’est-à-dire avec un taux de matières grasses inférieur à 10%. Elles doivent simplement opter pour des morceaux moins gras qu’elles pourront dévorer sans crainte.

En ce qui concerne les personnes présentant un risque cardio-vasculaire tel que les dyslipidémies, l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle, ne devraient pas abuser dans la consommation de la viande du mouton, surtout le gras. Durant la fête, la viande consommée est une viande grasse riche en cholestérol. Sa consommation en grande quantité sur une période très courte ne peut qu’aggraver une hypercholestérolémie déjà existante.

Et à ces personnes s’ajoutent les tabagiques, les gens atteints de maladies rénales, les personnes en surpoids, ainsi que celles atteintes de la goutte. Le premier ennemi alimentaire reste les matières grasses qui s’accumulent sur les parois des vaisseaux sanguins et diminuent la circulation du sang qui irrigue les organes.

Comment manger de la bonne viande sainement ?

S’il ne faut pas oublier une chose, c’est qu’avant de déguster la viande, il faut s’assurer de le faire en toute sécurité. Cette dernière doit obligatoirement être bien conservée. Après avoir mangé les abats, il est recommandé, surtout en hiver, de laisser le reste du mouton suspendu, pour qu’il puisse passer la nuit dans la maison, enveloppé dans un linge parfaitement propre, jusqu’à être sûr qu’il s’est complètement vidé de son sang. Il ne doit être découpé et consommé que le lendemain. S’il fait par contre chaud, on peut se permettre de décortiquer le mouton le jour même afin d’éviter de le jeter.

Consommer une grande quantité de gras tout en buvant des boissons très sucrées n’est pas non plus une chose à faire. Il faut plutôt opter pour des entrées, des accompagnements et beaucoup d’eau. Les salades aux légumes et aux fruits sont par exemple une mine de vitamines et de minéraux, indispensables au renouvellement cellulaire, à la protection cardio-vasculaire, etc. Il est conseillé de les prendre avant le repas.

Le pain quant à lui, est un excellent accompagnement. Mais il doit obligatoirement être préparé à base de farine complète ou d’orge. Il faut éviter le maximum possible de consommer du pain à base de farine blanche car il n’apporte pas grand-chose à notre corps. Les fibres alimentaires que contient le pain complet participent à l’élimination du gras qui se trouve dans la viande.