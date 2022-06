A quelques jours seulement de l’Aïd Al Adha et l’abondance de l’offre de moutons de différentes races et à différents prix, il devient de plus en plus difficile de trouver chaussure à son pied. Mais au milieu de tout cela comment s’y retrouver lorsqu’on n’est pas un éleveur? Et surtout comment choisir une bête en bonne santé pour préserver sa propre santé ainsi que celle de sa famille ?

Acheter un mouton en parfaite santé idéal pour Aïd al Ada n’est pas une mince affaire. En plus des critères religieux, voici quelques conseils pour choisir un mouton en parfaite santé.

1- La démarche du mouton

Avant l’achat de l’animal, il est nécessaire de bien l’examiner pour s’assurer de sa santé. L’observer de loin est la meilleure astuce. Il est nécessaire de voir comment le mouton se tient sur ses quatre pattes. S’il boite, cela peut être signe d’une maladie chronique telle que la fièvre aphteuse : une maladie virale contagieuse sans danger pour l’homme, mais qui baisse la valeur économique de l’animal.

Il est pareillement important d’analyser le comportement de l’animal. Si l’animal est dynamique, c’est un signe de bonne santé. Un animal trop calme risque d’être malade. Et comme pour les êtres humains, la colonne vertébrale est synonyme de santé. Il pourrait être utile de mettre les mains sur sa colonne. Si cette dernière dépasse l’empan (la largeur d’une main ouverte, du bout du pouce jusqu’au bout du petit doigt, soit environ 20 cm), ceci veut dire que l’animal se porte bien.

Aussi, le mouton ne doit pas être maigre. Car un mouton chétif est le signe d’une maladie chronique ou de parasites. Un mouton en bonne santé mange du pain ou des graines de blé, même s’il n’a pas faim. Pour vérifier si l’animal est artificiellement gonflé à l’eau ou s’il est réellement gros, une simple palpation de son ventre pourrait faire l’affaire !

2- Différentes maladies

La couleur des yeux est très importante pour définir l’état de santé du mouton. Il est donc primordial d’examiner la couleur des muqueuses oculaires qui doit être rosée. Si elle est de couleur jaunâtre, c’est le signe d’un ictère (jaunisse). L’animal a une atteinte du foie. La viande est alors interdite de consommation. Si la muqueuse est par contre trop rouge cela peut aussi être le signe d’une infection généralisée ou d’une acidose. Si elle est blanche, l’animal a une anémie.

En ce sens, un mouton qui a la goutte au nez risque d’être atteint d’une rhinite (un rhume). Ceci peut être le signe d’une maladie parasitaire comme la myiase ovine (c’est-à-dire la présence de larves dans un corps humain ou animal). Elle est due aux larves d’une mouche tueuse et qui se manifeste à la fin du printemps et en été par des jetages et éternuements.

Cependant, il est tout aussi important de s’assurer que le mouton n’a pas attrapé la fièvre aphteuse. Elle se manifeste chez l’animal par une température élevée qui baisse rapidement après deux ou trois jours, des aphtes à l’intérieur de la bouche qui provoquent une production excessive de salive filandreuse ou écumeuse ainsi que des cloques sur les pattes de l’animal pouvant s’ouvrir et faire boiter le mouton, comme expliqué précédemment.

3- Age du mouton

Le mouton ne doit être ni trop vieux ni trop jeune. Son âge conditionne aussi la qualité de la viande. Car plus l’animal est jeune, plus sa viande sera tendre et l’âge d’abattage est entre 6 mois et deux ans maximum mais il est préférable qu’il ne dépasse pas les 12 mois pour que sa viande soit bien tendre. Pour avoir une idée sur l’âge du mouton, l’examen de ses dents, leur couleur et leur usure donnent une estimation de l’âge.