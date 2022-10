Plusieurs automobilistes se seraient plaints auprès du ministère de la Transition énergétique et du développement durable ou par le biais des réseaux sociaux, de la mauvaise qualité du carburant acheté, lequel aurait occasionné des dégâts mécaniques à leurs véhicules, rapporte le quotidien arabophone Assabah dans son édition de ce lundi.

Depuis quelques jours, la qualité du «gazoil» au Maroc fait débat. Plusieurs automobilistes ont exprimé leur mécontentement, après s’être approvisionnés en carburant dans certaines stations-service, appelant le ministère de tutelle à ouvrir une enquête sur le sujet. C’est chose faite. Selon le journal Assabah, ce dernier a ouvert une série d’enquêtes sur lesdites plaintes concernant la qualité des carburants vendus sur le marché.

«Des sources proches du dossier ont confirmé l’existence d’un réseau de distributeurs et les courtiers qui contournent le système de traçabilité et vendent de grandes quantités en dehors de la chaîne de distribution», lit-on dans les colonnes du quotidien arabophone. En violant la loi, le réseau serait donc impliqué dans l’acquisition de carburants auprès des sociétés de distribution et dans leur revente après des propriétaires de stations-service.

La situation a ainsi interpelé la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc (FGNPS), qui a appelé les autorités responsables, notamment le ministère de la Transition énergétique à mobiliser leur forces afin d’éliminer ces pratiques. Car d’après la FGNPS, ces substances seront destinées, d’après l’association, en grande partie aux gros consommateurs à moindre prix, pour être revendues, par la suite, aux petits consommateurs sans facture.

Et «ce réseau s’approvisionnerait en carburant depuis les régions du Sud, qui bénéficient encore du soutien de l’Etat, pour le faire passer par la suite en contrebande vers les régions du Nord, ce qui leur permet de tirer des profits importants de ce commerce», apprend-on d’Assabah.

Toujours d’après ledit quotidien ces derniers profiteraient de certaines lacunes dans les exigences légales liées à la commercialisation des matières énergétiques pour mener à bien leurs activités. «Car la loi qui détermine les sanctions pour de telles activités a été certes promulguée, mais elle est toujours bloquée, en raison du retard dans la publication des décrets d’application», ajoute-t-on.

Ainsi, la FGNPS fait porter l’entière responsabilité à la tutelle et lui demande de surveiller la qualité des carburants au Maroc, soulignant l’existence de lacunes dans la loi relative à l’importation des hydrocarbures et assurant leur raffinage, conditionnement, conservation et distribution. «La Fédération a proposé dans ce sens, la formation d’un comité mixte pour traiter tous les problèmes liés à la qualité des hydrocarbures et avait précédemment fait des propositions pratiques à cet égard», conclut-on.