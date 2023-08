Taxe d’habitation et services communaux: des provinces basculent chez la TGR; La Centrale des Incidents de Paiement sur Chèques a enregistré 559.918 incidents déclarés en 2022 ; La nouvelle loi sur les délais de paiement ne s’appliquera qu’aux entreprises dépassant les 2 millions de DH de chiffre d’affaires… Voici quelques titres traités par la presse nationale ce mardi 1er août.

L’Economiste

Taxe d’habitation et services communaux: des provinces basculent chez la TGR

Dès le mois d’octobre prochain, la Trésorerie générale du Royaume (TGR) gérera la taxe d’habitation (TH) et celle des services communaux (TSC) pour des arrondissements de certaines provinces et préfectures. Le processus entamé en 2021 se poursuivra. La liste des nouvelles zones concernées vient d’être publiée au Bulletin officiel. Ce qui permettra à la TGR de “couvrir” près de 50% des préfectures et provinces. En 2024, le tout sera totalement pris en charge par la TGR.

L’Economiste

Délais de paiement: changement de paradigme!

Amine Diouri, directeur études et communication du cabinet Inforisk et responsable du programme inforisk Dun Trade, a affirmé que la nouvelle loi sur les délais de paiement, qui vient d’entrer en vigueur, ne s’appliquera qu’aux entreprises dépassant les 2 millions de DH de chiffre d’affaires et exclut, de ce fait, plus de 80% des entreprises marocaines. Son principal impact, “c’est le changement de paradigme par rapport aux précédentes lois sur les délais de paiement”, a-t-il souligné dans un entretien au journal, expliquant que l’État, via la Direction générale des impôts, intervient directement dans l’application des sanctions et dans leur paiement. La peur de la sanction effective “aura certainement un impact positif sur la baisse attendue des délais de paiement”, qui atteignent 220 jours en moyenne, a-t-il dit. Les effets attendus pour l’ensemble des entreprises marocaines sont considérables: un raccourcissement des retards de paiement, induisant une rentrée de cash plus rapide pour l’entreprise, une solidité financière renforcée permettant une capacité additionnelle d’endettement notamment pour les TPME, a-t-il ajouté.

L’Opinion

Hydrogène vert: les prérequis pour réaliser la vision royale

Lors de Son discours du Trône du 29 juillet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a engagé le gouvernement à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative du projet d’hydrogène vert. Un projet lancé initialement, le 22 novembre 2022, lors d’une réunion de travail sous la présidence du Souverain et durant laquelle il a demandé l’élaboration d’une « Offre Maroc » pour la filière de l’hydrogène vert. Pour faire aboutir ce projet, le Maroc doit d’abord relever plusieurs défis et contraintes. D’abord, la mise en place d’un cadre propice aux investissements et aux entreprises actives dans le domaine de l’hydrogène vert. Vient ensuite la disponibilité d’une assiette foncière adéquate. Puis, il est crucial de mettre en place une infrastructure de stockage et de transport adaptée à l’hydrogène vert. Suite à l’appel royal, les autorités doivent accélérer le déploiement de cette stratégie.

Le Matin

Julien-Vincent Brunie : «Le don de 47 couveuses constitue la première phase d’une feuille de route pour accompagner les services de néonatologie au Maroc»

L’Ordre souverain militaire de Malte au Maroc procédera, en partenariat avec l’ambassade de Corée du Sud, dans les prochaines semaines, à l’octroi d’un don composé de 47 couveuses au Maroc. Julien-Vincent Brunie, ambassadeur de cet Ordre, a indiqué que cette action entre dans le cadre du programme stratégique de l’Ordre visant à accompagner la santé de la mère et de l’enfant. Elle s’inscrit ainsi dans la droite ligne des principes prônés par l’Ordre, à savoir l’apport d’aide médicale et humanitaire en réponse aux besoins des populations les plus démunies. « Cette initiative, qui représente une première phase d’une feuille de route pour accompagner les services de néonatologie au Maroc, n’aurait pas été possible sans le soutien financier de l’ambassade de la République de Corée au Maroc », a-t-il expliqué dans un entretien accordé au Matin. “Le Maroc présente un besoin particulier dans le domaine de la néonatologie, lequel constitue d’ailleurs une priorité pour l’Ordre souverain militaire de Malte”, a-t-il ajouté

L’Opinion

Eaux et forêts: la BEI compte prêter 100 millions d’euros à l’appui de l’ANEF

Dans le cadre du partenariat vert Maroc-Union Européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) envisage d’accorder un financement de 100 millions d’euros à l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), pour un coût total de 200 millions d’euros, étant donné que la BEI finance ce projet à hauteur de 50%. Des progrès sont enregistrés sur de nombreux points de la négociation. Le prêt sera validé dans les quelques prochains mois, selon nos sources. Ce partenariat s’assigne comme objectif le développement des “Forêts inclusives et durables” via le soutien des investissements dans les parcs nationaux et la gestion des bassins versants, y compris les infrastructures et les capacités institutionnelles.

Al Ahdath almaghribia

Paiement sur chèques : plus d’un demi-million d’incidents déclarés en 2022

La Centrale des Incidents de Paiement sur Chèques a enregistré 559.918 incidents déclarés en 2022, en hausse de 12% par rapport à l’année précédente, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ces incidents déclarés portent sur un montant total de 17,2 milliards de dirhams (MMDH), précise la Banque centrale dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2022. En parallèle, le nombre des régularisations a accusé un repli de 6%, revenant de 192.894 à 181.156 cas, tandis que leur montant a baissé de 2,8% pour s’établir à 4,5 MMDH, fait savoir la même source.