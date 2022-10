Les automobilistes n’ont pas eu le temps de profiter de la baisse des prix des carburants du début de ce mois d’octobre. Ce lundi, les prix du gasoil et de l’essence, qui étaient passés pour la première fois depuis des mois sous la barre des 14 Dhs, sont repartis à la hausse.

En effet, pendant que les prix du diesel ont connu une augmentation d’environ 1,50 dirham, ceux de l’essence ont grimpé d’environ 80 centimes.

S’agissant du diesel, les prix appliqués ce lundi à Casablanca varient entre 15,54 Dhs chez Afriquia à 15,63 chez Shell tandis que le prix est de 15,60 Dhs chez Winxo et 15,55 Dhs chez Petrom.

En ce qui concerne l’essence, Afriquia et Petrom ont appliqué un prix de 14,71 Dhs pendant que Winxo et Shell ont appliqué respectivement 14,80 et 14,71 Dhs.

Pour ce qui est de Total les prix sont restés inchangés.

Notons que la hausse des prix des carburants ne cesse de défrayer la chronique surtout depuis la publication d’un avis dédié du Conseil de la concurrence.

Le Conseil dirigé par Ahmed Rahhou a émis plusieurs recommandations dans son avis sur la flambée des prix des intrants et matières premières au niveau mondial et ses conséquences sur le fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux pour le cas des carburants.

Il a en fait appelé à revoir d’urgence et en priorité le cadre de régulation des marchés du gasoil et de l’essence, à assouplir les conditions d’accès aux marchés du gasoil et de l’essence en amont et en aval, mais aussi à étudier l’opportunité de maintenir et de développer une activité du raffinage au Maroc.