Peu de quotidiens nationaux en kiosque ce vendredi, pont du Mawlid oblige. Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

Le Matin

Syndicats: le statut des fonctionnaires de l’Éducation adopté et déjà contesté

Après deux années d’âpres discussions, le projet de décret portant statut des fonctionnaires du département de l’Éducation nationale a été adopté mercredi par le Conseil de gouvernement. Mais la bataille est loin d’être gagnée pour Chakib Benmoussa. Les quatre principaux syndicats ayant participé au dialogue se disent étonnés par la version approuvée par l’Exécutif, puisqu’elle ne prend pas en compte les propositions d’amendement qu’ils ont formulées. Pour eux, la démarche de Benmoussa viole le principe de concertation régissant la relation entre les deux parties. Le projet de décret portant statut des fonctionnaires du département de l’Éducation nationale semble, à l’issue de deux ans de dialogue sectoriel et de nombreuses réunions, faire encore l’objet de mésentente.

Groupe OCP: bénéficie de 3,4 milliards de DH au 1er trimestre 2023

Le Groupe OCP a réalisé un résultat net de 3,4 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2023 (S1-2023), selon un communiqué du Groupe sur ses résultats financiers à fin juin 2023. Le chiffre d’affaires de l’OCP au S1-2023 s’est élevé à 37,6 MMDH, contre 56,01 MMDH enregistrés au cours de la même période de l’année précédente, précise la même source. Cette baisse reflète principalement la diminution des prix de vente dans toutes les catégories de produits par rapport aux niveaux de prix exceptionnels observés au premier semestre 2022, ce qui a entraîné des comparaisons moins favorables d’une année sur l’autre.

L’Economiste

Taux directeur maintenu à 3%: les explications de Jouhari

Comme attendu, le dernier conseil de Bank Al-Maghrib a décidé, à l’issue de sa troisième réunion annuelle, de maintenir le taux directeur inchangé à 3%. Une décision dictée par deux facteurs, la tendance baissière de l’inflation et du niveau élevé de l’incertitude liée à la conjoncture internationale. Mais aussi « le contexte national au lendemain du séisme d’Al Haouz », a déclaré Abdellatif Jouahri, wali de BAM s’exprimant à la conférence de presse tenue à l’issue de la troisième réunion trimestrielle du conseil de la banque centrale, mardi 26 septembre. «Elle est aussi motivée par la projection de 2024 sur l’inflation qui se rapproche de la cible de la banque centrale», a-t-il souligné. Pour ce qui est de la conjoncture internationale, Jouahri a indiqué qu’il est difficile de prévoir son évolution, notamment en ce qui concerne le prix du carburant.

Prix des carburants: l’escalade va-t-elle reprendre

Les prix du carburant vont-ils augmenter dimanche 1er octobre? En moyenne une hausse de 0,50 DH le litre de gazole, le produit le plus consommé, devrait s’appliquer. Car geler une nouvelle fois les prix occasionnerait un manque à gagner important. Le 16 septembre dernier, les compagnies pétrolières ont préféré ne pas appliquer la hausse moyenne de 0,50 DH sur le litre du gazole en raison du contexte marqué par le séisme d’Al Haouz. «Cela représente un manque à gagner important pour ces entreprises. La question aujourd’hui est de savoir si cette position des sociétés pétrolières sera durable dans le temps, et jusqu’à quel point elles peuvent supporter ces pertes sans mettre en péril leur trésorerie et leur capacité à s’approvisionner à l’international, affectant ainsi l’approvisionnement en carburant dans les stations-service», souligne Mostafa Labrak, expert en énergie.

Al Ahdath almaghribia

Le gouvernement planche sur le Code de la famille

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu, au siège du Département du Chef du gouvernement à Rabat, une réunion consacrée à la mise en œuvre du contenu de la Lettre Royale relative à la révision du Code de la famille que SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a adressée au Chef du gouvernement. Ont pris part à cette réunion, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, le Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire, Mohammed Abdennabaoui et le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère public, El Hassan Daki. La Lettre Royale adressée au Chef du gouvernement vient concrétiser la décision Royale annoncée par SM le Roi dans le Discours du Trône de l’année 2022 et traduire la Haute sollicitude que le Souverain ne cesse d’accorder à la promotion des questions de la femme et de la famille en général.

Assahra almaghribia

Hilale: l’initiative d’autonomie, « seule et unique » solution

L’initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume, est la « seule et unique » solution au différend régional artificiel autour du Sahara marocain, a affirmé, à New York, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale. Dans la Déclaration du Maroc lors du débat général de la 78è session de l’Assemblée générale de l’ONU, Hilale a souligné que l’initiative marocaine bénéficie du soutien de plus de 100 pays de par le monde, au moment où près de 30 Etats et organisations régionales ont inauguré des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, réaffirmant ainsi leur soutien total à la marocanité du Sahara.