Après une visite historique de deux jours, le ministre israélien de la Défense a quitté le Maroc durant l’après-midi du 25 novembre.

« Clôture d’une visite très importante au Maroc pour la sécurité d’Israël. L’accord historique que j’ai signé permettra de développer davantage nos relations dans le domaine du renseignement, de la coopération militaire et de l’industriel », a tweeté Benny Gantz, le 25 novembre.

Le ministre israélien venait d’achever sa première visite officielle au Maroc, au cours de laquelle un accord-cadre de coopération sécuritaire « sans précédent » a été conclu entre les deux pays. « Je tiens à remercier le roi du Maroc, Mohammed VI, parrain de cette visite, et tous les hauts responsables politiques et sécuritaires que j’ai rencontré », a-t-il ajouté.

Avant son départ, Benny Gantz a eu un entretien avec Yassine Mansouri, patron de la Direction générale des études et de la documentation (DGED). Il a aussi visité la synagogue Talmud Torah, à Rabat, où il a été accueilli par Henri Abikzer, président de la communauté juive de la ville.

I visited the “Talmud Torah” Synagogue in Rabat and was hosted by the Head of the Jewish community, Mr. Henri Abkizer . We said a moving prayer for the well-being of His Majesty, King Mohammed VI. The event emphasized the deep roots of the Jewish community in the Kingdom. pic.twitter.com/oGm05dCzUR

