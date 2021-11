Le Maroc et Israël ont conclu mercredi un accord-cadre de coopération sécuritaire « sans précédent » lors d’une visite historique à Rabat du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz.

M. Gantz, un ancien chef de l’armée israélienne, a été reçu en début de matinée par le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale marocaine, Abdellatif Loudiyi.

Ils ont signé un protocole d’accord qui lance formellement la coopération sécuritaire « sous tous ses aspects » (planning opérationnel, achats, recherche et développement, etc.) entre les deux pays, un an à peine après la normalisation des relations, face aux « menaces et défis dans la région », selon la partie israélienne.

« Il s’agit d’une chose très importante qui nous permettra aussi d’échanger nos opinions, de lancer des projets conjoints et favorisera les exportations israéliennes jusqu’ici », a souligné M. Gantz.

חתמתי כעת עם שר ההגנה המרוקאי עבד אל-לטיף לודיי על הסכם שת׳׳פ ביטחוני עם מרוקו. ההסכם כולל את הסדרת שיתוף הפעולה המודיעיני, רכש ביטחוני, קיום אימונים משותפים וקשר הדוק בין התעשיות. אני מודה למלך מוחמד החמישי ולשר ההגנה על פעולתם להרחבת היחסים בין המדינות. עשינו היום צעד היסטורי. pic.twitter.com/bRlRBbpWbR — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 24, 2021

« Nous venons de signer avec le Maroc un MOU [accord-cadre] pour une coopération en matière de sécurité, couvrant tous les aspects. C’est une étape très importante qui nous donnera également la possibilité d’échanger des opinions, d’entreprendre des projets communs, et qui permettra aux exportations israéliennes d’atteindre le Maroc. Je pense que les relations entre le Maroc et Israël doivent continuer à se resserrer, à se développer et à s’étendre, et je suis heureux d’y participer. » a commenté M. Gantz à une chaine de télévision israélienne.

auparavant déposé une gerbe au mausolée Mohammed V, pour se recueillir sur la sépulture du père de l’indépendance, Feu le roi Mohammed V, et celle de son fils Hassan II.

« Nous sollicitons leur bénédiction et regardons vers notre avenir commun – un moment où le lien entre nos peuples s’approfondit et nos nations s’unissent pour offrir une vision de paix partagée », a écrit le ministre israélien sur le livre d’or.

Avant son départ de Tel-Aviv, mardi soir, le ministre avait évoqué « un voyage important au Maroc qui a une touche historique, car il s’agit de la première visite formelle d’un ministre de la Défense (israélien) dans ce pays ».

Au cours de ce déplacement de 48 heures, M. Gantz doit aussi s’entretenir mercredi avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Le Maroc et Israël avaient établi des relations diplomatiques au début des années 1990 avant que le Maroc n’y mette fin au début de la Seconde intifada, au début des années 2000.

Désormais alliés dans un contexte régional tendu, ils ont renoué des relations en décembre 2020 dans le cadre des « Accords d’Abraham », processus de normalisation des relations entre l’Etat hébreu et des pays arabes soutenu par l’administration de l’ex-président américain Donald Trump.