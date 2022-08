Prévue fin octobre prochain, l’Oktoberfest, connue dans le monde comme la Fête de la bière, aura bien lieu à Casablanca, mais ne sera pas ouverte au public.

La première édition de la Fête de la bière bavaroise de Casablanca, l’Oktoberfest, aura bien lieu. Prévu le 28 octobre prochain, l’événement n’apparait plus sur la page Facebook de la Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc où il avait été annoncé initialement.

Plusieurs médias marocains et même algériens en ont conclu à son annulation face à la pression de ceux qui s’opposaient à l’événement. Mais il n’en est rien.

« L’événement a été prévu à la base dans un cadre privé et le restera. Il est destiné exclusivement aux membres de la chambre et à ses partenaires et ne sera donc pas ouvert au public, contrairement à ce que certains médias laissent entendre », nous explique une source informée à la Chambre allemande.

De plus, selon cette dernière source, l’Oktoberfest n’est pas qu’une fête de la bière. « C’est un évènement dédié à la culture allemande en général, dont l’objectif principal est le networking. Certes, il y aura des boissons alcoolisées mais aussi d’autres non-alcoolisées et même des repas halal », souligne-t-elle.

Une pétition pour son annulation

Si les publications relatives à l’événement ont été supprimées des réseaux sociaux, c’est à cause du nombre « inattendu » de demandes d’inscription reçues par les organisateurs.

L’Oktoberfest, célèbre fête populaire organisée à Munich en Allemagne, est traditionnellement connue comme étant la « Fête de la bière ». Elle commence le premier samedi de la deuxième quinzaine de septembre à midi exactement, et se termine le premier dimanche d’octobre. Elle est aussi considérée comme l’une des plus importantes fêtes foraines dans le monde et propose des dégustations de boissons et plats locaux, en plus d’attractions familiales.

A Casablanca, l’événement privé promet de faire vivre « l’ambiance unique de l’Oktoberfest sous un chapiteau de plus de 300 places à Bouskoura », avait indiqué la Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc.

Mais depuis son annonce, l’événement a fait polémique. Une pétition a été notamment lancée par le « Forum du renforcement de l’identité » pour « l’interdiction d’un festival de dégustation de bière au Maroc ». Une « initiative odieuse qui contredit les lois marocaines et islamiques » ainsi que les « coutumes » du pays. La pétition en question a déjà réuni plus de 21.000 signatures.

L’organisation de ce festival est une « mauvaise idée, car cette fête n’a jamais été organisée dans un pays arabe ou musulman où il y a un grand risque de heurter le sentiment des populations », estime une source bien informée et au fait des relations entre le Maroc et l’Allemagne.

« De toutes les manières, ce n’est pas la bonne idée pour marquer le dégel des relations entre les deux pays », ajoute-t-elle.