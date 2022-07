Casablanca abritera sa première édition de la Fête de la bière bavaroise, l’Oktoberfest, le 28 octobre prochain.

Organisée par la Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc, la première édition de l’Oktoberfest aura lieu à Casablanca, le 28 octobre prochain. L’occasion pour les amateurs de bière de vivre « l’ambiance unique de l’Oktoberfest sous un chapiteau de plus de 300 places à Bouskoura », lit-on dans une publication Facebebook de l’institution.

« Une ambiance festive et chaleureuse typique de l’Oktoberfest vous y attend. Assis à de grandes tables conviviales, dégustez des plats et boissons traditionnels de Bavière au rythme des fanfares de Munich », lit-on encore.

Les tickets « all inclusive » sont d’ores et déjà mis en vente selon un système de prix évolutifs dans le temps et de statut membre (de 800 à 1000 DH) ou non-membre (de 1.200 à 1.400 DH).

L’Oktoberfest («fête d’octobre» en allemand) est une fête populaire datant de plus de deux siècles se déroulant à Munich en Allemagne, connu dans les pays francophones sous le nom de Fête de la bière.

Pendant une bonne quinzaine de jours, la bière est servie dans des chopes d’un litre sous des tentes géantes. L’ambiance est garantie par des orchestres de musiques bavaroises traditionnelles dont le public, debout sur les bancs, reprend en chœur les chansons.