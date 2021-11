Alors que le patronat recevait le ministre français chargé du Commerce extérieur, Franck Riester, son site web a été la cible d’une cyberattaque vraisemblablement algérienne.

Le site web de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) n’est plus accessible depuis la soirée du 22 novembre 2021. Il a été victime dans la journée d’une cyberattaque, perpétrée vraisemblablement par un hacker algérien.

« No peace between systems » (ndlr, Pas de paix entre les systèmes), indiquait un message publié dans la page d’accueil dans la soirée, avec au-dessus le drapeau algérien et la signature du pirate: 1337_H4x0rs_DZ. Il s’agirait d’un défacement, une « modification non sollicitée de la présentation d’un site web à la suite d’un piratage », qui vise souvent la page d’accueil.

L’attaque est survenue alors que le président de la CGEM Chakib Alj recevait le ministre français chargé du Commerce extérieur Franck Riester, en visite officielle au Maroc.

Depuis ce matin, le site de la CGEM affiche un message sur sa page d’accueil indiquant que la plateforme numérique est à présent en maintenance.

Cette attaque intervient en pleine crise diplomatique entre le Maroc et l’Algérie. Ce n’est pas une première. Les deux pays sont souvent visés par des cyberattaques de la part de l’un ou l’autre. Avant qu’il ne soit limogé le 11 novembre dernier, Ammar Belhimer, qui était ministre algérien de la Communication et porte-parole des généraux, a assuré que « plus de 100 sites électroniques et médias marocains mènent une guerre électronique contre l’Algérie ». et que « soutenues par la France et Israël, les autorités marocaines mobilisent et utilisent des influenceurs contre l’Algérie ».

En décembre dernier, une trentaine de sites algériens, dont certains du gouvernement, avaient été piratés par des hackers marocains. Ces derniers avaient alors publié des messages adressés à l’Algérie, mais aussi à la Mauritanie.

Lire aussi: la DGSSI a neutralisé pas moins de 400 cyberattaques depuis le début de l’année

Au Maroc, la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), relevant de la Défense nationale, a repoussé pas moins de 400 cyberattaques depuis le début de cette année, a-t-elle fait savoir le 18 novembre dernier. Un chiffre impressionnant, mais surtout rassurant, car il montre la mobilisation de la DGSSI pour protéger les systèmes d’information sensibles des attaques d’origine intérieure ou extérieure.