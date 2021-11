La Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), relevant de la défense nationale, à repoussé pas moins de 400 cyberattaques au cours de cette année.

Ce chiffre impressionnant est plutôt rassurant, car il montre la mobilisation de la DGSSI pour protéger les systèmes d’information sensibles des attaques d’origine intérieure ou extérieure. Une veille continue accompagnée d’une politique de communication destinée à avertir également le grand public sur les éventuelles failles des systèmes.

Face aux risques et aux différentes menaces, le Comité Stratégique de la Sécurité des Systèmes d’Information a mis en place une stratégie nationale de la cyber sécurité en développant une méthode de chiffrement purement marocaine. L’enjeu étant de doter les systèmes d’information d’une capacité de défense et de résilience non négligeable.

Dispositif de veille

Le dispositif déployé comporte plusieurs centres de veille. Chaque entité fait remonter au centre de veille, de détection et de réponse aux attaques informatiques (maCERT) relevant de la DGSSI, les incidents significatifs constatés ainsi que le descriptif des dispositions mises en œuvre pour les résoudre.

Le suivi de la DNSSI consiste à l’élaboration d’un bilan annuel mesurant le degré de maturité atteint par l’entité concernée. Ce bilan est transmis à la DGSSI, qui consolidera une synthèse servant à la prise de décision du CSSSI, notamment pour arrêter le périmètre des audits à effectuer par la DGSSI.

Enfin, dans le cadre des opérations de sensibilisation, la DGSSI organise plusieurs événements, dont un séminaire annuel. Et les membres de ce département qui dépend de l’armée, participent aux rencontres internationales afin d’échanger les expériences et partager les compétences. Résultat: grâce à ces échanges et à ses efforts, la DGSSI a permis au Maroc de passer du 93e rang mondial en 2018 à la 50e place actuellement, selon un classement établi par l’Union internationale des télécommunications.