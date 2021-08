Plusieurs migrants sauvés au large de Laâyoune, du pétrole trouvé à Inezgane, deux nouveaux vaccins bientôt administrés au Maroc… voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Le Maroc participe à la construction d’un télescope sous-marin géant.

L’intégration effective des premiers modules du télescope international « KM3Net », vient de débuter au Maroc au site national d’intégration des modules optiques, installé à l’Université Mohammed V de Rabat : un pas de géant pour le Maroc dans le domaine de la recherche pointue. Ainsi, la production des modules optiques de ce télescope est assurée par des chercheurs de renommée internationale appartenant aux universités Mohammed V de Rabat, Mohammed Premier d’Oujda et Cadi Ayyad de Marrakech. Ces activités de construction entamées depuis le 15 juin 2021 dans les universités marocaines comprennent l’assemblage d’un matériel coûteux et ultra sophistiqué avec la réalisation de différents tests pointus d’acceptantes optiques, électroniques et mécaniques.

Le Matin

L’inspection générale des affaires judiciaires est activée.

La loi n°38.21 fixant la composition de l’Inspection générale des affaires judiciaires, ses prérogatives et ses réglementations, ainsi que les droits et les obligations de ses membres est entrée en vigueur. Le texte adopté par les deux Chambres du Parlement vient de paraître au Bulletin officiel datant du 2 août. Intervenant en application des dispositions du paragraphe premier de l’article 53 de la loi organique n°100.13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), au sujet de la création d’une Inspection générale des affaires judiciaires qui lui est affiliée, le texte vient répondre aux attentes de la réforme du système judiciaire en vue de renforcer la crédibilité et la confiance en la justice, l’indépendance et la moralisation du pouvoir judiciaire et les valeurs de probité et de transparence, avait affirmé le gouvernement lors de l’adoption de ce texte.

Aujourd’hui le Maroc

Pfizer et BioNTech SE signent un accord avec le ministère de la santé.

Pfizer et BioNTech SE ont annoncé la signature d’un accord, avec le ministère de la santé, Pfizer Inc. et les Laboratoires Pfizer SA au Maroc, pour l’approvisionnement de leur vaccin contre la COVID- 19. Le communiqué signale que cet accord fait partie de l’engagement mondial de Pfizer et de BioNTech pour aider à lutter contre la pandémie due à la COVID-19. Les livraisons sont prévues au cours de l’année 2021. Aucune information n’a ainsi été donnée concernant la quantité et la date de livraison des vaccins. Une source sûre avait confirmé au journal une livraison de 1,8 million de doses de Pfizer vers la mi-août. Pfizer et BioN-Tech visent à fabriquer au total plus de 3 milliards de doses de leur vaccin contre la Covid-19 dans le monde avant la fin de l’année 2021.

Al Alam

Plusieurs migrants sauvés au large de Laâyoune

Les services de sécurité de Laâyoune ont mené ces deux derniers jours plusieurs opérations de sauvetage de candidats à l’émigration clandestine originaires d’Afrique subsaharienne et d’avortement de tentatives d’immigration. La première opération de secours a concerné 75 Subsahariens dont l’embarcation était à la dérive, alors que la deuxième a permis de sauver la vie de 54 candidats à l’émigration clandestine. Les différents services de sécurité ont également mis en échec deux tentatives d’émigration clandestine qui ont eu lieu respectivement à 36 km de Boujdour et dans la localité d’Amgriou (province de Tarfaya).

Bayane Al Yaoum

Du pétrole trouvé à Inezgane

La société Europa Oil and Gas affirme avoir avoir un potentiel de plus de 2 milliards de barils dans les cinq principaux prospects rassemblés sur le permis d’Inezgane, lequel « partage les mêmes réservoirs et roches mères que les principales découvertes de pétrole et de gaz effectuées au large de l’Afrique de l’Ouest ». Ce chiffre est avancé par la société anglaise qui vient d’obtenir et de lancer officiellement l’accord d’amodiation pour ce permis offshore.