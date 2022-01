En réaction aux déclarations colportées par certains médias, l’Université Abdelmalek Essaadi a publié une mise au point, réfutant le dépôt de 70 plaintes pour harcèlement sexuel.

L’Université Abdelmalek Essaadi «à travers tous ses canaux, y compris le numéro vert et l’e-mail qui a été mis en place afin de recevoir de telles plaintes, n’a jamais atteint ce nombre exagéré des réclamations», lit-on dans le communiqué.

Ce nombre avancé par certains médias et sources proches du dossier porte «atteinte à la réputation et à la dignité des professeurs, administrateurs, étudiants et diplômés de l’Université», poursuit le communiqué. Dans ce sens, l’université qui «tient à protéger toutes ses composantes» se réserve le «droit de prendre toutes les mesures légales pour défendre la réputation de l’université».

Toutefois, le communiqué aborde la plainte actuellement devant la justice et à laquelle «plusieurs éléments légaux» ont été ajoutés. La plainte vise un professeur de l’école supérieure roi Fahd de traduction à Tanger, relevant de l’Université Abdelmalek Essaadi.

Par ailleurs, le communiqué aborde toutefois la plainte actuellement devant la justice et à laquelle «plusieurs éléments légaux» ont été ajoutés. En état de détention, le professeur a comparu vendredi 21 janvier devant Cour d’Appel de Tanger. La défense a rejeté les accusations portées contre le professeur avant de demander sa libération provisoire en attente de la deuxième audience. La requête a été refusée par le juge.