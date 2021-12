Après l’Université de Settat et l’ENCG Oujda, c’est au tour de l’école roi Fahd de traduction, basée à Tanger, d’être secouée par une affaire de harcèlement sexuel. Une plainte a été déposée contre l’un des professeurs qui vient d’être suspendu, nous confirme son directeur.

Une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée contre un professeur de l’école supérieure roi Fahd de traduction à Tanger. L’étudiante, disposant de plusieurs preuves et témoins, a enregistré sa déposition auprès des autorités jeudi 23 décembre, révèlent nos confères de Telquel.

Contactée par h24info, le directeur de l’école, Noureddine Chemlali, a confié que l’établissement pratique « tolérance zéro pour ce type d’agissements ». Il nous a affirmé que l’école n’a reçu la plainte de l’étudiante que jeudi. Le professeur a été immédiatement suspendu et remplacé, assure M. Chemlali. « Nous ne pouvons rien faire de plus. L’affaire est actuellement entre les mains de la justice », a-t-il conclu.

Lire aussi: ENCG Oujda: le professeur accusé de harcèlement sexuel suspendu

Les faits remonteraient au 16 décembre 2021, lorsque le professeur a laissé entendre dans un premier temps que l’étudiante ne validerait pas son année. Afin d’avoir des explications, l’étudiante s’est alors dirigée vers son professeur qui lui demanda son numéro. Au téléphone, le professeur «lui a demandé de la retrouver près de l’école après les cours pour qu’ils aillent quelque part», raconte un témoin au magazine. L’appel a été enregistré par l’étudiante.

Les témoignages recueillis par l’hebdomadaire vont plus loin encore. En classe, le professeur se serait assis à côté de l’étudiante et lui aurait montré un clip pornographique. «Je veux que tu me fasses ces positions», lui aurait-il dit selon un témoin cité par la publication.

Cette semaine, l’ENCG Oujda a été également ébranlée une affaire similaire. Les étudiants se sont mobilisés après la diffusion de conversations entre un professeur et plusieurs élèves. L’enseignant demandait des faveurs sexuelles en échange de bonnes notes. Un scandale qui a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, poussant le Collectif 490 à lancer le hashtag #MetooUniv, depuis largement relayé. Le ministère de l’Enseignement supérieur a aussitôt réagi en envoyant une commission déléguée à l’Université Mohamed Ier dont dépend l’ENCG Oujda.