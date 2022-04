Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez espère le retour de l’ambassadeur algérien à Madrid, rappelé pour consultations après la nouvelle position espagnole sur le dossier du Sahara.

«L’Espagne peut entretenir une relation positive et stratégique avec le Maroc et l’Algérie», a affirmé Pedro Sanchez ce lundi 18 avril dans une interview accordée à la chaîne Antena 3. Il dit également espérer le retour de l’ambassadeur algérien à Madrid, Said Moussi.

«Nous espérons pouvoir résoudre ce problème diplomatique dans un court laps de temps», a souligné le chef du gouvernement espagnol, faisant allusion au rappel de l’ambassadeur algérien, après l’appui officiel de la Moncloa au plan d’autonomie marocain pour le Sahara.

La collaboration entre le Maroc et l’Algérie n’est pas uniquement au niveau du secteur énergétique, a souligné Pedro Sanchez, évoquant notamment «le domaine sécuritaire ou celui du contrôle aux frontières». «En bref, nous avons une coordination et une collaboration extraordinaires avec le gouvernement algérien», a-t-il souligné.

Les relations avec le Maroc sont, pour leur part, «stratégiques», a encore déclaré Pedro Sanchez, mettant l’accent sur la collaboration en matière de politique migratoire, de lutte contre le terrorisme, de coopération policière et de lutte contre le trafic de drogue. De plus, «le Maroc est le troisième partenaire commercial de l’Espagne en dehors de l’Union européenne. Donc avoir des relations stables et de confiance avec le Maroc est primordial pour l’Espagne», a insisté le président du gouvernement espagnol.

La nouvelle position de l’Espagne sur le dossier du Sahara, jugeant le plan d’autonomie marocain comme base la plus sérieuse pour la résolution du différend «s’assimile aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et s’aligne sur ce que disent d’autres pays comme la France ou l’Allemagne», a-t-il conclu.