La direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé lundi une nouvelle vague de nominations à des postes de responsabilité dans un certain nombre de services centraux de renseignements généraux et de départements décentralisés de la Sûreté nationale dans plusieurs villes comme Rabat, Salé, Meknès, Laâyoune ou encore El Jadida.

Ces nominations, relayées par Al Ahdath Al Maghribia du mercredi 6 juillet 2022, comprennent un cadre sécuritaire du corps de la police en uniforme à la tête du service du maintien de l’ordre à la direction de sûreté générale et un responsable de gestion informatique et administrative des équipes de maintien de l’ordre public Il y a, aussi, la nomination d’un jeune cadre sécuritaire à la tête des dossiers et des opérations relevant de l’audiovisuel de la même direction centrale.

Au niveau de la police judiciaire, la DGSN a nommé un chef de service antistupéfiants de l’unité anti-criminalité internationale ainsi que d’un chef de service de suivi informatique et de coordination relevant de l’institut des sciences et des preuves pénales de la direction centrale.

Au niveau régional, il y a eu la nomination de plusieurs chefs de service de sûreté nationale, dont un adjoint au chef de région à M’hamid (Marrakech), un responsable du district urbain de la 1ère région de Meknès ainsi qu’un chef d’arrondissement dans la ville de Touissit Boubker. Et aussi l’installation de plusieurs chefs de brigades de patrouilles à Souk Sebt Oulad Nemma.

Dans le cadre du renforcement de la brigade de lutte contre le crime organisé, créée récemment, il y a eu la nomination d’un responsable de cette unité à El Jadida. La ville de Rabat a connu, elle, la désignation d’un chef de brigade nationale de police judiciaire relevant du district Takadoum Souissi Takadoum. Même chose à la BNPJ de Laâyoune. La brigade de renseignement a vu la nomination à sa tête d’un nouveau chef à Sala Al Jadida.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la dynamique continue qui vise à accroître l’efficacité et la rentabilité des ressources humaines, en assurant une alternance dans la prise de responsabilité et en confiant la gestion opérationnelle des services de police à des compétences hautement formées et qualifiées, capables de mettre en œuvre et de déployer les stratégies de travail visant à renforcer la sécurité du citoyen et des biens.