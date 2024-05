La 5e édition des Journées portes ouvertes organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) se tiendra à Agadir du 17 au 21 mai, au parc des expositions de la ville.

Ouvert au public, cet événement a pour objectif de promouvoir l’ouverture de la DGSN sur son environnement social, d’informer les citoyens de toutes les missions confiées aux différents corps et unités de sécurité qui sont mobilisés à leur service et à la protection de leur sécurité et de leurs biens. L’occasion également de mettre en lumière les différents équipements et matériels de pointe mis à la disposition des services de la Sûreté nationale, notamment l’utilisation de la technologie numérique à des fins sécuritaires.

Au programme, des allées dédiées mettront en lumière le rôle des technologies modernes dans le système des services de police, avec des démonstrations pratiques et des échanges avec les professionnels. Des séminaires scientifiques seront aussi organisées pour approfondir les connaissances sur les enjeux contemporains de la sécurité.

Par ailleurs, des espaces spécialement aménagés seront destinés aux plus jeunes, avec des activités ludiques et éducatives visant à sensibiliser les enfants aux notions de sécurité et de civismes.

Pour rappel, l’espace dédié aux journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), qui se sont déroulées à Fès du 17 au 21 mai 2023 , a connu une affluence d’environ 1,15 million de visiteurs.