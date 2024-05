Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné, lundi, à cinq ans de prison un officier de police impliqué dans le décès de Yacine Chebli pendant sa garde à vue dans un commissariat de Benguerir.

Après plus d’un an et demi de l’incident qui s’était produit dans le commissariat du 1er arrondissement de police de Benguerir et qui a coûté la vie au jeune Yassine Chebli pendant sa garde à vue, la justice vient de prononcer un premier jugement dans cette affaire pendant que d’autres policiers sont toujours poursuivis.

Le tribunal de Marrakech a condamné un officier de police impliqué dans l’incident ayant provoqué la mort du jeune homme à cinq ans de prison ferme assortie d’une amende de 1000 dirhams ainsi que 20.000 dirhams de dédommagement pour chacun des six ayant les droits de la victime, en plus d’un dirham symbolique pour l’Association marocaine des droits humains (AMDH), qui s’est constituée partie civile.

L’officier de police a été inculpé de deux délits, à savoir, « recours à la violence par un agent public dans l’exercice de ses fonctions contre une personne » et « homicide involontaire» par négligence et manque de prévoyance.

Outre le policier condamné, trois policiers accusés sont toujours poursuivis par la justice, dont deux sont en détention et un en liberté provisoire.

Au lendemain du décès, la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) avait été chargée de mener les investigations nécessaires pour déterminer les tenants et aboutissants du décès.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) rendu public à l’époque précisait que le directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, s’en était personnellement saisi du dossier.

Selon la même source, il avait donné des instructions strictes à tous les services de sécurité compétents pour mettre à disposition tous les moyens humains et techniques nécessaires au service de l’enquête, afin d’élucider le mystère qui plane autour de cette affaire et déterminer les responsabilités.