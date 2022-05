Le Conseil communal de Casablanca a tenu, jeudi au siège de la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, sa session ordinaire au titre du mois de mai, consacrée à l’examen et à l’adoption de plusieurs points relatifs au budget, à l’urbanisme, aux infrastructures et au patrimoine, outre des projets de conventions.

Au début de cette session, la présidente du Conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, a présenté un rapport sur les différentes activités du Conseil, lors de la période s’étalant entre la précédente et l’actuelle session ordinaire, conformément à l’article 106 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes.

Lors de cette session ordinaire, présidée par Mme Rmili, la majorité des points inscrits à l’ordre du jour ont été adoptés par les membres du Conseil. L’examen et le vote des autres points inscrits à l’ordre du jour ont été reportés à la 2e séance de la session ordinaire du Conseil au titre du mois de mai.

Les membres du conseil de la commune de Casablanca ont approuvé un projet de convention sur la désignation de la société de développement local « Casablanca patrimoine » pour la restauration et la valorisation du site archéologique « Ahl Loughlam », ainsi qu’un avenant à la convention sur la désignation par la commune de « Casablanca patrimoine » pour réhabiliter et valoriser plusieurs bâtiments et sites ayant une valeur architecturale et historique dans la métropole.

Ils ont aussi adopté un avenant à la convention sur la désignation de la société de développement local « Casablanca Events et animation » pour l’accompagnement de la commune de Casablanca dans la gestion de l’Ecole supérieure des beaux arts et du conservatoire de Casablanca.

A cette occasion, le Conseil a approuvé notamment la reprogrammation de crédits relatifs au budget de l’équipement de la commune au titre de l’exercice 2022. Il a également donné son aval pour le transfert de certains chapitres du compte de dépenses à partir des affectations financières aux arrondissements au titre de l’année 2022.

Projets sociaux

S’agissant de la rubrique relative à l’urbanisme, le Conseil a donné son accord à l’acquisition de lots de terrain pour la mise en place de projets ayant trait, entre autres, à la construction d’une salle sportive multidisciplinaire à l’arrondissement Moulay Rachid et à la création d’un centre de valorisation et de traitement des déchets ménagers au niveau de la province de Médiouna.

Il a été, en outre, procédé à l’adoption d’un projet de convention de partenariat pour la création d’un centre de protection sociale au profit des personnes en situation difficile à l’arrondissement Mers Sultan, ainsi que d’un projet de convention sur la désignation par la commune de Casablanca de la société de développement local « Casa Aménagement » pour la réalisation des travaux d’aménagement d’un village sportif à l’échelle de la préfecture d’arrondissements Al Fida-Mers Sultan.