Fatiha El Moudni est la nouvelle mairesse de Rabat. El Moudni succède ainsi à Asmae Rhlalou qui avait démissionné en février dernier.

Elle était pressentie pour le poste. Elle, c’est Fatiha El Moudni, du parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI). Sa candidature était soutenue par la majorité gouvernementale, à savoir le RNI, le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal (PI).

C’est ainsi qu’elle a obtenu l’appui de 66 voix sur 81 au conseil de la ville devenant officiellement mairesse de la ville de Rabat. Fatiha El Moudni succède à Asmae Rhlalou qui avait démissionné en février dernier.

Istiqlal: Nizar Baraka accepte le gel des fonctions de Noureddine Mediane

Née à Rabat en 1981, El Moudni avait été élue en 2015 à l’arrondissement Souissi, sous les couleurs du PAM, sur la liste menée par Adil El Atrassi.

Ayant exercé dans divers pays, de l’Angleterre à la Corée du Sud en passant par l’Allemagne, la Turquie et les Emirats Arabes-Unis, elle s’est forgée une personnalité entrepreneuriale, récompensée par des distinctions telles que le « New Leader for the Future » au Crans Montana Forum en 2015 et « African Woman Young Leader » en 2019.