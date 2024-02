L’ancien président du Raja et actuel PDG du Groupe Ozone Environnement & Services ainsi que Mohamed Karimine, ancien maire de Bouznika, ont été interpellés, hier lundi 05 février 2024, pour des soupçons de détournement de fonds.

Leur arrestation par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) intervient suite à plusieurs plaintes, dont l’une a été déposée par trois conseillers de la commune de Bouznika.

L’ancien maire et député Karimine, surnommé « l’empereur de Bouznika », a été interpellé dans une clinique privée à Rabat, avant d’être déféré devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca.

Lire aussi. Un député istiqlalien écope de cinq ans ferme pour escroquerie

D’après les informations du média en ligne Al3omk, l’enquête préliminaire s’est essentiellement focalisée sur les anomalies entachant le contrat de gestion déléguée du secteur de la propreté confié à la société « Ozone » détenue par Badraoui.

En plus de cette affaire, Karimine a été entendu suite à une autre plainte liée à une aide financière reçue par une association du secteur de la viande rouge qu’il dirige.

Et pour revenir à l’affaire « Ozone », les plaintes émises par les membres du Conseil communal de Bouznika font état d’une multitude d’infractions et de dépassement dans le contrat de gestion déléguée au cours de deux périodes, la première s’étendant de 2010 à 2017 et la deuxième d’une durée d’un an.

Les trois conseillers accusent Karimine d’avoir falsifié le budget de la gestion déléguée, après avoir amendé ledit budget lors de la session d’octobre 2014, vu que le montant était largement exagéré, le réduisant ainsi de 14 millions de dirhams à 8 MDH.

Lire aussi. Tentatives d’assassinat d’«Escobar du Sahara»: les précisions de la prison d’Oukacha

La plainte révèle que lors de la séance de novembre 2015, les conseillers ont été surpris de découvrir que le montant prévu pour les crédits approuvés pour l’année précédente pour ce secteur soit supérieur à 14 MDH, soit le montant initial avant l’amendement.

L’enquête ouverte par le parquet de Casablanca porte, en outre, sur d’autres plaintes pour « abus de pouvoir et de dysfonctionnements dans le secteur de l’urbanisme et des plans de construction », entre autres.