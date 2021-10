Aziz Akhannouch a présenté ce lundi les grandes lignes de son programme gouvernemental lors d’une séance plénière tenue par les deux Chambres du parlement, conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution. Voici les six engagements «majeurs» de son gouvernement.

Quelques jours après l’annonce de la composition du nouveau gouvernement, Aziz Akhannouch était appelé lundi à présenter son programme au parlement. Le chef du gouvernement y a notamment présenté les dix principaux engagements de l’Exécutif. « Lors des élections communales, régionales et législatives, la majorité des électeurs ont choisi de soutenir les partis politiques qui ont présenté des programmes ambitieux et réalistes. Ces programmes incluent des mesures chiffrées et spécifiques », a indiqué Aziz Akhannouch devant les députés des deux chambres.

Selon le chef du gouvernement, « la volonté populaire, à travers le taux de participation et les résultats des urnes, a montré que la restauration de la confiance dans l’action politique passait inévitablement par des programmes sociaux crédibles qui répondent aux des vraies priorités des citoyens ».

Dans son allocution, Aziz Akhannouch a fait savoir que son gouvernement avait fixé « dix engagements majeurs » pour son mandat. Devant les députés, il en a listé six :