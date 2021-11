Abdelilah Benkirane a été réélu sans surprise au poste de secrétaire général du Parti de la justice et du développement ce dimanche. De grands défis attendent le politicien qui reste toujours populaire au sein de son parti, malgré les tensions. Abdellah Tourabi, journaliste et politologue, nous livre son analyse.

H24 Info : Comment expliquer le retour triomphal de Benkirane ?

Abdellah Tourabi : Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce retour. Premièrement, la débâcle du PJD lors des dernières élections, qui a extrêmement fragilisé la direction sortante, en l’occurrence Saad Eddine El Othmani.

Deuxièmement, la popularité de Benkirane qui est indéniable au sein du PJD et qui est restée intacte, tout comme son influence d’ailleurs. Cela s’est notamment senti lors du vote sur la loi du cannabis et lors de laquelle la position de Benkirane a été extrêmement pesante.

À peine élu que des tensions ont commencé à surgir au sein du parti, avec l’annonce de démission de deux membres, notamment la propre fille d’Abdelilah Benkirane…

Abdellah Tourabi : les tensions existent déjà depuis des années et elles n’ont jamais été cachées. Il y a quelques mois à peine, Benkirane avait affirmé lui-même qu’il ne parlait plus à certains dirigeants du parti, il parlait notamment de Lahcen Daoudi, Aziz Rabah, Saad Eddine El Othmani ou encore Mustapha Ramid.

Les tensions ne sont donc pas nouvelles et elles résident dans les orientations et les positions de certains. La réélection d’Abdelilah Benkirane va probablement approfondir les divergences au sein du parti, mais nous n’avons pas encore des signes concrets sur une scission au sein du PJD. Les tensions ont toujours été là et il faut souligner tout de même que le parti a toujours su les surmonter.

H24 Info : Benkirane pourra-t-il justement réunifier et redresser le parti ?

Abdellah Tourabi : L’histoire ne se répète jamais deux fois de la même manière. Le PJD a traversé plusieurs crises au cours de son histoire. En 2003, il avait même dû faire face à une possible dissolution. En 2009, il y a eu l’apparition du PAM qui l’avait mis en mauvaise posture.

Aujourd’hui, le contexte est complètement différent. Il est d’abord lié à l’idéologie du parti, qui est dépassée, pas seulement au Maroc, mais partout dans le monde arabe où on observe un affaiblissement des partis islamistes, car il y a une obsolescence des logiciels islamistes.

Il y a aussi le côté financier. Abdelillah Benkirane hérite d’un parti qui s’est complètement appauvri. L’argent du PJD vient essentiellement des cotisations des parlementaires, mais aujourd’hui le parti ne compte plus que 13 parlementaires parmi son groupe…

Par ailleurs, il y a aussi l’âge et l’état de santé de Benkirane, qui a 68 ans et qui n’est plus le Benkirane des années 1990 ou début 2000. Est-ce que Benkirane pourra tenir dans l’opposition durant les cinq prochaines années ? L’avenir nous le dira.