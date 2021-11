Bien que les IPTV fassent régulièrement l’actualité lors de démantèlement de réseaux illégaux, elles continuent de séduire. Comment fonctionnent ces télés pirates ? Qui gèrent ces réseaux ? Et comment procèdent-ils ?

Avec ses doigts boudinés, l’homme manipule délicatement une feuille de papier sur laquelle sont inscrites en petits caractères des séries de chiffres. Il en découpe une série sous le regard attentif du client, un cinquantenaire, tenant un smartphone entre les mains. Le commerçant prend le téléphone de ce dernier et lui explique qu’il devra installer une application. Aussitôt dit, aussitôt fait.

Puis, il y intègre le code qui se présente sous forme d’une série de seize chiffres. L’opération ne prend que quelques secondes et le téléphone se voit ainsi doté d’une large palette de chaînes télé sur internet ou ce qu’on appelle communément “IPTV”, une forme de télévision diffusée sur un réseau utilisant l’Internet Protocol.

« Maintenant, vous avez accès à toutes les chaînes de sport payantes. Vous ne pouvez plus rater un match”, lance fièrement le marchand qui reçoit en contrepartie de son service la somme de 300 dirhams. Il offre à son client sa carte pour l’assister afin d’installer le service sur sa SmartTv. La scène se déroule à Casablanca, plus précisément à Derb Ghallef, le marché aux puces le plus célèbre et le plus branché du Royaume.

“Tout est devenu Smart en ce moment. Les gens sont hyper connectés. Ils veulent voir tout ou pouvoir tout voir quand ils veulent et où ils veulent. Tant qu’il y a une demande, il y aura une offre”, nous assure ce commerçant qui ne manque pas de nous faire le catalogue de ce qu’il propose. “Vous ne le regretterez pas. On assure le SAV 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7”, nous dit-il le sourire aux lèvres. Quand on l’interroge si l’aspect pirate – et donc illégal – du procédé l’inquiète, il nous assure qu’à Derb Ghallef, ils y sont habitués.

“Il y avait une époque où ce genre de service nécessitait du matériel comme un récepteur ou un boîtier (à l’image d’Electro TV, fraîchement démantelé). Ce temps est révolu. S’il y a une descente, sur ce point-là, on ne risque rien. Tout est dématérialisé », dit-il avec une grande assurance.

Si l’appellation « IPTV » désigne pour la plupart du temps l’accès à plusieurs milliers de chaînes contre une poignée de dirhams annuellement- un procédé illégal-, la technologie est de son côté parfaitement légale.

Il suffit de parcourir les plateformes de téléchargement accessibles directement depuis les téléviseurs connectés, on trouve facilement des services IPTV légaux, qu’il s’agisse de chaînes de télévision qui rendent accessibles à leurs abonnés leurs chaînes de télévision ou bien du applis répertoriant les chaînes accessibles gratuitement. Ce qui est illégal en revanche, ce sont les serveurs IPTV qui donnent accès à des chaînes pour lesquelles elles n’ont pas les droits de diffusion.

Techniquement simple

« Les applications qu’utilisent les fournisseurs de ce genre de service sont complètement légales. Sinon, elles seraient supprimées des plateformes de téléchargement. Souvent, les créateurs de ces applis mettent une note pour éviter les poursuites. Ils y expliquent ne pas être responsables des contenus diffusés via leurs solutions”, nous explique Dalal Najem, CEO d’une start-up marocaine spécialiste des solutions digitales. “Nous mêmes, il nous est arrivé de créer des applications pour des clients qu’on a mis sur les différents Stores en ligne”, renchérit Najem.

Ces applications, il en existe des centaines. Dans une petite ruelle du quartier de Sidi Maârouf à Casablanca, une boutique high-tech offre des abonnements IPTV. Le locataire des lieux, ingénieur informatique en ses temps perdus, a développé sa propre application. “Ces applis sont payantes. Alors je me suis dit pourquoi ne pas créer la mienne. Je la vends moins cher que les autres”, assure ce jeune homme.

Les offres de télévisions pirates ont le vent en poupe depuis plusieurs années au Maroc. Il y a eu même une époque où ceux qui en proposaient, ne prenaient même pas la peine de se cacher. Il suffisait de parcourir les sites de livraison pour s’en procurer. Après un tour de vis des autorités, ils ont disparu de ce genre de plateforme. Mais leur activité n’a pas baissé.

Offres légales

Ce phénomène s’explique surtout par le manque d’offres légales en matière d’IPTV. Le seul service existant est proposé par l’opérateur historique. Puis, il y a les services de streaming qui proposent une vaste sélection de séries TV, films, documentaires et autres programmes, mais pas de télévisions.

Certaines chaînes arabes offrent des prestations en ligne, y compris le live. Si les chaînes françaises ont la côte auprès d’une certaine catégorie au Maroc, elles ne peuvent pas diffuser leurs programmes sur le sol marocain pour des raisons liées à la géo-restriction et aux droits de diffusion.

Il en va de même de leurs plateformes VOD, également inaccessibles, du moins légalement. Une chaîne, peu importe son origine, se doit d’acheter des droits de diffusion pour pouvoir diffuser sur une zone géographique définie. En attendant que l’offre en matière de télévision sur internet se développe, les services IPTV pirates ont de longs, et fructueux, jours devant eux.