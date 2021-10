Le groupe français Canal+ a annoncé le « clap de fin » pour un « opérateur clé du piratage de contenu audiovisuel francophone au Maroc ». Il s’agit de Electro TV Sat, une plateforme IPTV populaire dans le royaume.

Les téléspectateurs marocains ne pourront plus accéder au service de Electro TV Sat. « La Coalition mondiale d’acteurs du secteur de l’audiovisuel de lutte contre le piratage de contenu, l’Alliance for Creativity Entertainement (ACE), annonce avoir mis fin aux activités de la très populaire plateforme de contenu piraté » au Maroc, indique CANAL+ dans un communiqué diffusé ce 18 octobre.

Selon le groupe audiovisuel français, « l’arrêt d’un service IPTV au Maroc est une première dans le pays. Cela constitue un véritable tournant dans la lutte contre le piratage audiovisuel au Maghreb et ajoute à la pression légale contre les opérateurs pirates tant au Maroc que dans l’ensemble de la région ».

Pour CANAL+, cet « opérateur de service d’IPTV illégal et revendeur de dispositifs illégaux de diffusion de contenu audiovisuel, Electro TV Sat s’adressait essentiellement à un public francophone (90 000 visiteurs par mois) depuis son lancement en avril 2020 ». Il permettait l’accès à 6.000 chaines et 200.000 films et séries.

« L’impunité de l’activité d’Electro TV Sat était particulièrement préjudiciable » pour CANAL+, ainsi que pour l’ensemble des ayants droits audiovisuel et sportifs.

ACE est parvenu, après plusieurs mois de travail, à suspendre l’activité des deux individus à l’origine de ce service illégal. « Ainsi, tous les domaines de la galaxie Electro TV Sat (4 au total) sont désormais inopérants. Cette opération s’ajoute à une autre action réussie d’ACE en début d’année, en Tunisie, qui a conduit à la fermeture de l’opérateur illégal d’IPTV Akfasat (accès illégal à 3.500 chaînes en continu et à plus de 26 000 films et séries) », souligne le groupe.