La maire de Casablanca, Nabila Rmilii, a accueilli, vendredi au siège du Conseil communal de la métropole, la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, accompagnée du chef adjoint de la mission israélienne au Maroc.

Les deux parties se sont réunies autour d’une table de travail au cours de laquelle ils ont évoqué le système de transport à Casablanca, la plus grande ville du Maroc, a annoncé le Bureau de Liaison d’Israël au Maroc.

التقت ميري ريجيف وزيرة المواصلات مصحوبة بنائب رئيس البعثة الاسرائيلة المغرب بعمدة مدينة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي. اجتمع الطرفان حول طاولة عمل التي تحدثا خلالها عن نظام النقل في مدينة البيضاء واحدة من أكبر المدن المغربية. وعلى إثر هذا الاجتماع دعت الوزيرة ريجيف عمدة… pic.twitter.com/RUjDaV6krs — Bureau de Liaison d’Israël au Maroc (@IsraelinRabat) June 2, 2023

À l’issue de cette rencontre, le Ministre Regev a invité la Maire de Casablanca à se rendre en Israël pour découvrir les différentes solutions de transports intelligents qui y sont mises en place.

La ministre israélienne qui devra quitter le Maroc ce samedi après une visite de sept jour a testé mardi dernier le train à grande vitesse (TGV) marocain.

Miri Regev a fait le voyage entre Rabat et Tanger à bord d’Al Boraq, comme annoncé préalablement dans son programme.

« Dans le train à grande vitesse de Rabat à Tanger. Nous avons roulé à une vitesse maximale de 300 km/h. Un trajet de 250 kilomètres arrêts compris qui a duré environ une heure et quart », a commenté la ministre d’origine marocaine. « Bientôt chez nous », a-t-elle ajouté.

Un accent particulier lors de sa réunion réunion avec le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a été mis sur la question des trains à grande vitesse. La ministre avait déclaré dans le communiqué annonçant sa visite qu’elle voulait s’imprégner de l’expérience marocaine dans ce domaine.

Trois accords de coopération dans le domaine du transport ont, pour rappel, été signés lundi à Rabat entre le Maroc et Israël.

Ces accords, qui portent sur le transport maritime, la reconnaissance réciproque des permis de conduire et la sécurité routière, ont été paraphés par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, et la ministre israélienne du Transport et de la Sécurité routière, Miri Regev, en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation.

Il s’agit de deux conventions intergouvernementales concernant la coopération dans le domaine du transport maritime et de la reconnaissance réciproque des permis de conduire, ainsi que d’un Mémorandum d’entente (MoU) concernant le développement de la coopération technique en matière de sécurité routière et de mobilité durable.