La ministre israélienne des Transports, Miri Regev, s’est rendu ce dimanche 28 mai au Maroc pour une visite officielle, la première du genre d’un ministre israélien des Transports, a-t-elle annoncé sur Facebook.

« La visite comprendra une rencontre avec mon homologue, le ministre des Transports du Maroc, M. Mohamed Abdeljalil, et la signature d’importants accords de coopération sur les questions de transport entre les pays », a-t-elle précisé.

Selon les médias hébreux, il s’agit d’une visite d’une semaine, du 28 mai au 3 juin, de la ministre originaire du Maroc.

Ce dimanche, elle a rencontré le nouveau chef de mission au bureau de liaison d’Israël à Rabat, Shai Cohen, qui a pris officiellement ses fonctions récemment.

Selon lui, trois accords bilatéraux seront signés dans les domaines du maritime, de la sécurité routière et de la reconnaissance du permis de conduire.

« Ceci est un autre reflet important de nos relations en expansion », a-t-il commenté sur Twitter.

The beginning of the official visit of @regev_miri Israeli Minister of Transport in #Maroc

Three bilateral agreements will be signed in the fields of Maritime, road safety and drivers license recognition. This is another important reflection of our expanding relations 🇲🇦🇮🇱 https://t.co/HunTcS1QNT

— Shai Cohen (@Shai_Cohen5) May 28, 2023