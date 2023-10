Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a promis jeudi lors d’une visite à Tel-Aviv que les Etats-Unis soutiendraient « toujours » Israël, et estimé que les « aspirations légitimes » des Palestiniens n’étaient pas représentées par le mouvement islamiste Hamas.

« Vous êtes peut-être assez forts pour vous défendre seuls, mais tant que les Etats-Unis existeront, vous n’aurez jamais à le faire. Nous serons toujours à vos côtés », a déclaré M. Blinken lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

« Quiconque souhaite la paix et la justice doit condamner le règne de la terreur du Hamas. Nous savons que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien ni ses aspirations légitimes à vivre en sécurité, selon les principes de liberté, de justice et dans la dignité », a-t-il ajouté.

Lors d’une visite en Israël pour afficher sa solidarité avec le pays après l’offensive du Hamas samedi, M. Blinken a également donné un nouveau bilan des citoyens américains tués, qui se monte à au moins 25 dont la mort a été confirmée.

M. Blinken a rappelé que son grand-père avait fui les pogroms antisémites en Russie et que son beau-père avait survécu aux camps de concentration nazis.

« Je me présente devant vous non seulement en tant que secrétaire d’Etat des Etats-Unis, mais aussi en tant que juif », a déclaré M. Blinken, qui est issu d’un milieu laïc.

« Je me présente également devant vous en tant que mari et père de jeunes enfants. Il m’est impossible de regarder les photos des familles tuées, comme celle de la mère, du père et des trois jeunes enfants assassinés alors qu’ils étaient à l’abri dans leur maison du kibboutz Nir Oz, et de ne pas penser à mes propres enfants », a-t-il ajouté.

M. Blinken a promis que l’administration du président Joe Biden et le Congrès américain travailleraient ensemble pour répondre aux demandes militaires d’Israël, qui bénéficient d’un large soutien, toutes tendances confondues.

Côté palestinien, le bilan des bombardements s’élève jeudi à 1.354 morts, selon les autorités de Gaza.