La fièvre de la Ligue des champions s’empare d’Istanbul samedi (20h00, heure marocaine) avec une finale entre deux mondes, celui des nouveaux riches de Manchester City obsédés par un premier titre, et celui du renaissant Inter Milan, sans « peur » face à l’armada d’Erling Haaland.

Le coup d’envoi de la finale sera donné à 20 heures au Stade olympique Atatürk d’Istanbul, en Turquie. Grand favori, Manchester City devra tenir son rang face à la surprenante équipe de l’Inter Milan, tombeuse de son voisin, l’AC Milan, en demi-finale. Une finale à suivre sur plusieurs chaînes, dont beIN SPORTS 1.

