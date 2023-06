Le Département d’Etat américain a publié, jeudi, son rapport annuel sur la traite des êtres humains dans le monde où il pointe les défaillances du système marocain en la matière. Le Maroc est maintenu au niveau 2.

Dans ce rapport, présenté hier par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, on apprend que le gouvernement marocain ne satisfait pas les «exigences minimales pour lutter contre la traite», malgré des efforts significatifs en la matière.



«Le gouvernement du Maroc ne respecte pas pleinement les normes minimales pour éradiquer la traite des personnes, mais fait des efforts importants pour y parvenir », annonce d’emblée le document. On souligne que le gouvernement a déployé des efforts croissants, ce qui lui permet de se maintenir au niveau 2, analyse-t-on.

«Les enquêtes, les poursuites et les condamnations pour les affaires de traite ont augmenté», note le département d’Antony Blinken.

Today I presented the 2023 TIP Report Hero award to eight individuals who exemplify exceptional efforts to #EndHumanTrafficking. Thank you for your courage and commitment to this work. Read more about the heroes in @JTIP_State’s 2023 #TIPReport on https://t.co/0odi0ZeoGP. pic.twitter.com/YFWOYKtU6c

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 15, 2023