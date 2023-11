Loubna Abidar a lancé un pavé dans la mare, vendredi après-midi, en publiant sa photo en compagnie d’une autre femme avec un commentaire qui laisse entendre qu’elle aurait fait son outing.

L’actrice marocaine, célèbre pour son rôle dans le film Much Loved, a un brin dévoilé sa nouvelle orientation sexuelle. « N’ayons plus peur de la société. L’amour, c’est l’amour », a-t-elle écrit en commentaire de sa dernière photo diffusée sur Instagram et Facebook, où elle apparaît quasiment enlacée de côté par une jeune femme, qui saisit par sa ressemblance avec l’artiste.

Semant encore un peu plus le mystère, Abidar a décidé d’inviter Fiodor Dostoïevski sur sa propre publication. « Je dis ce que tu n’oserais pas penser », a-t-elle écrit, citant le célèbre auteur des Frères Karamazov.

Sur les réseaux sociaux, pendant que certains internautes s’amusent à chambrer l’actrice, d’autres sont sceptiques et croient qu’il s’agit d’une énième tentative de bluffer l’opinion publique, notamment après sa publication il y a quelques jours d’une photo où elle apparaît vêtue d’une robe d’avocate.

« Je suis venue vous dire une bonne nouvelle. Papa est riche et m’a envoyé étudier le Droit à l’étranger. J’ai réussi le concours du barreau et ouvert mon bureau au onzième arrondissement », avait-elle ironisé. La vérité est qu’il s’agissait ni plus ni moins d’un personnage.

Son « coming out » n’est donc pas à prendre pour argent comptant !