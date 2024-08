Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, profite actuellement de ses vacances au Maroc.

Sur son compte officiel sur Instagram, Lewis Hamilton, a partagé, ce mercredi 14 août, plusieurs photos et publications mettant en avant la beauté du Maroc et de son Sahara.

La légende de Formula 1 a écrit dans un post sur le même réseau social, « pour la deuxième année consécutive, j’ai la chance de voyager à travers l’Afrique pendant mes vacances. La première fois, j’ai été submergé par la beauté et le pouvoir de guérison que ce monde peut offrir, et ce voyage est tout aussi remarquable. Comme la dernière fois, je me sens de plus en plus recentré et en paix chaque jour ».

« Les mots ne peuvent décrire l’expérience, j’espère que les photos s’en approcheront. Il y a encore tant à voir et à apprendre, à bientôt», a-t-il indiqué.