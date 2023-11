La 3e édition du Festival du Court Métrage de Marrakech « Marrakech Short Film Festival » a pris fin vendredi, par l’organisation au Cyberpark Moulay Abdesslam, d’une soirée éclectique de remise des Prix aux lauréats de ce rendez-vous artistique incontournable du 7e art.

Rehaussée par la présence de plusieurs personnalités issues de différents horizons, cette soirée riche en couleurs a été l’occasion pour le Jury de cette édition d’honorer, comme il se doit, le talent cinématographique marocain en récompensant quatre films exceptionnels.

Ainsi, le réalisateur marocain, Mounir Abbar a décroché le prestigieux Prix du meilleur réalisateur pour son film « La Route ». Quant au Prix du meilleur film, il est revenu au film « Seminal Animals » de son réalisateur Karim El Souissi.

Pour ce qui est du Prix du meilleur acteur, il a été remporté par le talentueux Abdulghani Essnack pour son rôle brillant dans le film « Sacrifice » réalisé par Ayoub Boudadi.

Cette troisième édition du Festival de Marrakech du film Court s’est démarquée par son engagement envers les jeunes artistes et le court-métrage.

Ainsi, le Festival a été l’occasion pour la présentation de deux courts-métrages de jeunes réalisateurs marocains dans le cadre du « low budget film » mettant en lumière le potentiel créatif de la nouvelle génération.

Cette nouvelle édition a, de même, offert l’opportunité pour l’organisation de séances de sensibilisation, en partenariat avec « Save Cinéma Morocco » et ce, afin d’informer le public et le sensibiliser sur l’importance des cinémas abandonnés à Marrakech, dans l’optique de contribuer à leur préservation à la sensibilisation du public sur cet impératif.

Dans une déclaration à la presse, la directrice du festival, Ramia Beladel, a indiqué que la cérémonie de remise des Prix vient clôturer huit jours de meetings, de tables rondes et de dialogues avec les réalisateurs, les acteurs et les professionnels du cinéma.

« Nous avons paraphé des partenariats avec des producteurs, des réalisateurs et des maisons de cinéma et nous sommes déjà très enthousiastes pour accueillir la prochaine édition de ce festival » », a-t-elle dit.

L’un des moments forts de ce Festival a été la programmation d’une série d’ateliers de formation, de dialogues et de discussions enrichissantes entre les réalisateurs et les invités d’honneur. Ces échanges ont porté sur le court-métrage, l’industrie du cinéma et les stratégies visant à développer l’industrie du court-métrage au Maroc.

Fort de son succès, selon ses initiateurs, le Festival de Marrakech du film Court a permis également l’établissement de partenariats locaux et internationaux pour sa quatrième édition.

De ce fait, le festival a été choisi en tant que partenaire du programme « Something Else Biennale », offrant l’opportunité de présenter les films des éditions précédentes au public égyptien au Caire.

Dans le même sillage, le festival a inauguré une nouvelle collaboration avec « Made Solutions », une société spécialisée dans la distribution de films au Moyen-Orient. Cette alliance promet de renforcer davantage la portée et l’influence du festival dans la région.

Cette édition a eu comme invité d’honneur « La Pologne », pays ayant participé avec une brochette de films sélectionnés par le prestigieux studio Munk, qui fonctionne au sein des structures de l’Association des cinéastes polonais depuis 2008 et qui a été créé pour se concentrer exclusivement sur la production de premiers « films de réalisateurs ».

La sélection polonaise a porté sur plus de 10 films, dont « The Dress » du réalisateur Tadeusz Lysiak (nominé aux Oscars).

« Je suis très heureux d’assister à cet événement, d’autant plus que la Pologne est le pays invité d’honneur », a indiqué à la presse l’ambassadeur de la République de Pologne au Maroc, Krzysztof Karwowski, formant le vœu que cette coopération s’enrichisse encore dans les prochaines années.

Pour sa part, le réalisateur Tadeusz Lysiakdu du film « The Dress » a fait part de sa joie de pouvoir présenter son film pour les passionnés du 7è art à Marrakech, mais aussi d’avoir l’occasion de parler et de partager avec le public sa carrière cinématographique.

« Je remercie les organisateurs du festival et le public marocain pour cette belle expérience qui restera gravée à jamais dans ma mémoire », s’est-il ému.

La liste du festival comprenait 13 films, dont sept en compétition, avec la participation de réalisateurs et acteurs célèbres tels que Fahd Benchamsi, Abdellatif Chaouqi, Abdelghani Sennak, Munir Abbar et Karim Souissi.

Le jury du festival a été présidé par le réalisateur Nour Eddine Lakhmari, accompagné de la productrice Rachida Saadi et de l’actrice Nisrine Erradi.

Cette édition a offert une semaine de découvertes cinématographiques inspirantes, de rencontres passionnantes célébrant la diversité culturelle à travers l’art du court métrage et l’ouverture sur de nouvelles programmations, dans le but de soutenir et de développer l’industrie marocaine du court métrage