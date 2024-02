Ce mardi face à RB Leipzig, le Real Madrid devra compter sur Brahim Diaz pour remplacer Jude Bellingham, indisponible pour quelques semaines. Déjà encensé par le sélectionneur de la Roja, le joueur, d’origine marocaine, semble s’éloigner de plus en plus d’une convocation avec les Lions de l’Atlas.

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti s’apprête, ce mardi soir, à jouer son premier match de huitièmes de finale de la Ligue des champions face au RB Leipzig. Cette rencontre risque d’être assez difficile pour les Madrilènes.

En effet, certains titulaires des merengues ne seront pas de la partie. La raison ? L’infirmerie du club affiche presque complet. Ancelotti devra donc recomposer un onze de départ. Jude Bellingham est déclaré forfait par le club espagnol et c’est justement Brahim Diaz qui devrait prendre le relais.

D’origine marocaine, Diaz brille en ce moment sous les couleurs du Real Madrid. Il enchaîne les prestations remarquables. Il a même été encensé par son coach à maintes reprises.

Brahim Diaz wins MVP of the Match for his goal and performance in Real Madrid’s 1-1 draw against Atletico Madrid. 💫🇪🇸pic.twitter.com/qlabz4mwly

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 4, 2024