Après avoir fait ses débuts sous les couleurs marocaines, Brahim Diaz a laissé un message aux Marocains sur X (anciennement Twitter), deux jours après la fin du rassemblement des Lions de l’Atlas.

Après un long épisode ponctué de plusieurs rebondissements, Brahim Diaz a finalement choisi de représenter le Maroc. C’est de la sorte que la pépite du Real Madrid s’est vu convoqué par Walid Regragui pour la première trêve internationale de l’année 2024.

C’est donc face à l’Angola (1-0) et la Mauritanie (0-0) en amicaux que le milieu de terrain a dispiuté une rencontre, pour la première fois, en arborant le maillot marocain. Les gradins du Grand Stade d’Agadir étaient au complet ces deux jours-là. Le Merengue a même eu droit à une ovation de la part des supporters.

It’s just the beginning. There are a lot of big things to come 🇲🇦.

إنها البداية فقط. القادم أفضل ❤️ pic.twitter.com/sUGWnM34D3

— Brahim (@Brahim) March 28, 2024