L’information est tombée ce lundi. Walid Regragui est reconduit comme sélectionneur de l’équipe nationale. Une décision n’est pas du goût de plusieurs marocains comme en atteste leur réaction sur les réseaux sociaux.

Après la débâcle de la CAN 2023, bon nombre de supporters marocains se demandaient si Walid Regragui allait rester aux commandes de l’équipe des Lions de l’Atlas.

Après près d’une semaine de suspens, la FRMF s’est enfin prononcée ce lundi sur le sort du coach national. Dans un communiqué, l’instance fédérale a renouvelé sa confiance envers de Regragui, maintenu à la tête de l’EN.

Seulement, la décision, prévisible d’ailleurs, a divisé les inconditionnels du ballon rond sous nos cieux.

Il convient de rappeler que le sélectionneur avait lui-même affirmé qu’il démissionnerait dans le cas où ses protégés n’atteignent pas la demi-finale de la compétition continentale. Ainsi, nombreux sont les internautes qui rejettent cette décision.

L’équipe nationale et moi, c’est fini. On ne traite pas une tumeur avec du Doliprane. Je ne veux pas pas me faire de faux espoirs quand on ne règle pas les problèmes profonds de notre EN.

Félicitations au futur champion de la CAN 2025 dans notre pays, parce ça sera pas nous. https://t.co/LfBThACpQk — Le Poursuivi 🇲🇦🇵🇸 Walid Regragui m’a tué (@LePoursuiviEndC) February 5, 2024

D’autres, estiment que cet épisode ne devrait pas être clos de la sorte et que des comptes doivent être rendus. Ainsi donc, certains fans des Lions de l’Atlas proposent l’organisation d’une conférence de presse où le sélectionneur aura l’opportunité de défendre sa position et expliquer sa prochaine démarche, avant de tourner cette page!

Le minimum, mnt que Regragui a été confirmé, serait qu’il fasse une conférence de presse pour dresser un bilan détaillé des causes de notre échec avec ses erreurs tactiques, ds sa liste, ds sa compo, ça fera du bien à tout le monde et on pourra plus facilement tourner la page — Mat le Marxiste (@MatLeMarxiste) February 5, 2024

On nous vend Regragui saison 2, sans discuter bilan, sans mea culpa, sans discours de vérité, sans remise en cause, sans se regarder dans un miroir, et le pire sans parler foot. Du 3amzinisme comme on sait bien le faire. Les mêmes erreurs ramèneront les mêmes résultats. — doni (@donilapute) February 5, 2024

Maintenant que Regragui a été maintenu est ce qu’on peut avoir droit a une declaration de sa part sur les « analyse de l’échec » et les « remises en questions » sur ses choix sinon on va pas être vraiment rassuré. Merci — Amine Bennis (@AmineBennis2) February 5, 2024

Parallèlement, d’autres supporters se réjouissent du maintien du tacticien marocain. Pour ces derniers, il s’agit d’une histoire de continuité.

Laissez les gens travailler il y’a que le long terme qui peut nous donner des réponses et puis pour ce relever il faut tomber, de tout cœur avec @WalidRegraguiof les vrais marocains qui connaissent le football sont derrière toi — Macroud (@krimogene) February 5, 2024

D’autres conseillent à Regragui de renforcer son staff tout en lui rappelant que les deuxièmes chances sont rarement accordées.

Bon.. Mazraoui latéral gauche jusqu’en 2025. Sérieusement, Walid a une occasion en or pour marquer l’histoire. Jamais un sélectionneur n’a eu de 2e chance après un tel échec en CAN. À lui

d’admettre ses erreurs et les corriger, en renforçant son staff pour commencer 🇲🇦 pic.twitter.com/CPDsu6qbkz — Hamza Hachlaf (@M_Hamza_Hachlaf) February 5, 2024

Et comme à chaque polémique, l’ironie est également de la partie.

Chokran Walid li 9bel ib9a m3ana ou khella manchester city ou chelsea ou lbarça https://t.co/CE1MDhybUB — Le Doraemon 🇲🇦🔻 (@LeDoraemon33) February 5, 2024

Pour rappel, Walid Regragui et ses protégés ont quitté l’aventure africaine dès les huitièmes de finale. C’est face à l’Afrique du Sud que la sélection nationale a échoué. Un résultat qui a provoqué la colère et la déception de plus d’un Marocain.