Le sélectionneur national, Oualid Regragui, a convoqué Yahya Jabrane afin de rejoindre la sélection nationale, en stage de préparation en prévision des matches face au Libéria et au Burkina Faso, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le milieu de terrain du Wydad de Casablanca a été appelé pour palier l’absence, pour blessure, de Sofiane Amrabat, précise la même source.

Les Lions de l’Atlas se rendront vendredi à Agadir pour y disputer le match comptant pour la dernière journée (groupe K) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations face au Libéria samedi à 20h00 (GMT+1) au Grand Stade d’Agadir.

