La dernière séance d’entraînement des Lions de l’Atlas avant leur départ pour Agadir a eu lieu hier, jeudi 7 septembre.

Les Lions de l’Atlas affronteront le Liberia demain, samedi 9 septembre, à 20h, au Grand stade d’Agadir. Lors du dernier entraînement de l’équipe, hier, à Rabat, le capitaine Romain Saïss a exprimé son ressenti face aux deux prochains matchs (amical et de qualification) qui les attendent.

« Même si nous sommes qualifiés, ce sont des matchs qui vont être importants pour la suite parce qu’il faut continuer notre préparation pour être prêts pour le début de la compétition (CAN, ndlr) en janvier », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Il faut se remettre des deux matchs en juin qui n’ont pas forcément été bons, retrouver ce qui a fait notre force dans le passé notamment sur les matchs de mars et la Coupe du monde. »

Concernant les nouvelles recrues convoquées par Walid Regragui, le capitaine a affirmé qu’ils « avaient été bien accueillis », qu’ils « travaillaient bien et étaient sérieux », que c’était donc « encourageant pour la suite ».

« Certains sortent d’une Coupe d’Afrique au mois de juin donc c’est aussi une récompense de leur travail et début de saison. C’est à eux aussi de bien s’intégrer et titiller un peu ceux qui sont là, que ce ne soit pas une fin en soi d’être ici. C’est aussi comme ça qu’on avancera avec la concurrence », a-t-il dit lors du dernier entraînement.

