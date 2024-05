Le Real Betis et Crystal Palace ont trouvé un accord quant au transfert de l’international marocain de 20 ans, Chadi Riad. Les tests médicaux devraient avoir lieu la semaine prochaine.

Un autre Lion de l’Atlas va rejoindre la Premier League anglaise. Il s’agit du jeune défenseur central Chadi Riad. Formé à La Masia du FC Barcelone, une nouvelle page s’ouvre devant le Marocain âgé d’à peine 20 ans.

Selon le journaliste Fabrizio Romano un accord a été trouvé entre le Real Betis et Crystal Palace. “Chadi Riad à Crystal Palace, c’est parti! Un accord verbal a été trouvé entre les clubs pour un montant de 14 millions d’euros”, a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux.

