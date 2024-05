Le weekend dernier a été riche en sensations fortes pour les supporters des Lions de l’Atlas. Sacres en championnat, records individuels, prestations XXL… Ils ont été gâtés.

En-Nesyri entre dans la légende

Youssef En-Nesyri a été l’un des artisans de la victoire du FC Séville sur Grenade, hier dimanche, en marquant un des trois buts de son équipe (score final 3-0). Grâce à cette réalisation, le Lion de l’Atlas est entré encore plus dans la légende: il fait désormais partie du top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du FC Séville, ex-æquo avec Wissam Ben Yedder.

Youssef En-Nesyri scores his 3rd goal in last 5 games for Sevilla 🇲🇦🎯

He is now joint 9th topscorer with Ben Yedder (70 goals) pic.twitter.com/7xkuLQ5eFQ

— 𝗠𝗩𝗡_𝗘𝗡 | 🇲🇦 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@MVN_EN) May 5, 2024