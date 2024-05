Les revenus du secteur aéronautique ont atteint plus de 5,8 milliards de dirhams (MMDH) durant les trois premiers mois de 2024, en amélioration de 13,7% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette évolution s’explique par la hausse des ventes des segments de l’Assemblage de 20,3% à 3,82 MMDH et de EWIS (Electrical Wiring Interconnection System – système d’interconnexion de câblage électrique) de 2,7% à 1,95 MMDH, indique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ce bulletin fait aussi état d’une augmentation des exportations de l’automobile de 13,1% à 38,34 MMDH, profitant de la progression des ventes des segments « Construction » (+20,5%), « Intérieur véhicules et sièges » (+19,3%) et « Câblage » (+6,4%).

En outre, le secteur « Électronique et électricité » a amélioré ses exportations de 5% à 6 MMDH, avec une hausse des ventes des appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques (+40,2%) et des fils et câbles (19,4%). En revanche, les exportations des « autres extractions minières », du « textile et cuir », de « l’agriculture et l’agro-alimentaire » et des « phosphates et dérivés » ont baissé respectivement de 22% à 1,14 MMDH, 3,7% à 11,69 MMDH, 3% à 25,62 MMDH et 2,3% à 17,63 MMDH.