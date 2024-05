Nécessitant un investissement de 11 millions d’euros (M€), ce nouveau projet, objet de l’accord paraphé par le président de Midparc, Hamid Benbrahim El Andaloussi et le président de l’unité commerciale de Trelleborg Aerospace, Grodon Roper, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, sera établi sur une superficie de 7.800 m² de terrain, dont 5.100 m² de bâtiment et permettra de créer entre 150 et 200 emplois directs.

S’exprimant à cette occasion, M. Mezzour a souligné l’importance de cet accord de partenariat pour le développement de l’écosystème de l’industrie aéronautique au Maroc.

Il s’agit de la première fois qu’un investisseur suédois spécialisé dans la fabrication de systèmes d’étanchéité pour le secteur aéronautique s’installe au Maroc, a fait remarquer le ministre, notant que cela contribue au renforcement de la compétitivité industrielle du Maroc, tout en favorisant une intégration locale significative.

Pour sa part, M. Benbrahim El Andaloussi, s’est réjoui d’accueillir le groupe Trelleborg à Midparc. « Le groupe Trelleborg nous apporte des ‘technologies différenciantes’ dans les techniques de polymères. Sa raison d’être est de protéger les équipements aéronautiques, les équipements moteurs, les équipements électroniques, pour assurer la sécurité des avions et pour une plus grande durabilité », a-t-il soutenu.

صناعة الطيران: توقيع اتفاق شراكة بشأن توطين المجموعة السويدية TRELLEBORG بمنطقة ميد بارك ✈️🇲🇦🇸🇪

بقيمة استثمارية تبلغ 110 مليون درهم، يهدف هذا المشروع لتصنيع أنظمة الختم الخاصة بصناعة الطيران systèmes d’étanchéité، مع خلق ما بين 150 و 200 فرصة عمل مباشرة جديدة للكفاءات المغربية. pic.twitter.com/IscQ3HoEWO — Ministry of Industry & Trade – Morocco (@mcinetgov_ma) May 6, 2024

Cet investissement est une confirmation supplémentaire de l’importance croissante de la base aéronautique nationale, désormais positionnée comme un acteur incontournable aux portes de l’Europe, a estimé M. Benbrahim El Andaloussi.

De son côté, M. Roper a fait part de sa satisfaction à l’idée de contribuer à l’infrastructure aérospatiale marocaine qui est en plein essor, soulignant son caractère unique façonné au cours des deux dernières décennies.

Cette nouvelle usine renforcera la position de Trelleborg en tant que fournisseur clé pour les principaux constructeurs d’avions tels que Boeing et Airbus, a-t-il indiqué, mettant l’accent sur l’importance de soutenir également Safran, un partenaire qui a déjà investi massivement dans la région.

Spécialisé dans les solutions polymères techniques, le groupe Trelleborg a été fondé en 1905 en Suède. Il est doté de 30 centres de R&D et emploie plus de 15.600 personnes sur plus de 100 sites, répartis sur 40 pays.